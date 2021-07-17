陳茂波批商業警告荒謬　邱騰華：香港仍是最佳營商地點

美國昨日公佈制裁中聯辦7位副主任，並對在港經營的美國企業和個人發出「商業警告」。財政司司長陳茂波今日（17日）反擊，強調《香港國安法》鞏固了香港金融中心地位，指有關「商業警告」荒謬。

商務及經濟發展局局長邱騰華則表示，美方說辭由一己利益出發，罔顧事實根據，強調香港是亞洲最佳營商和投資地點。



陳強調金融市場活動蓬勃 銀行體系運作正常

陳茂波指，過去兩年香港雖然經歷社會動亂和新冠疫情的嚴峻挑戰，但金融市場一直保持平穩有序、活動暢旺，而股票市場交投活躍、首次公開招股活動蓬勃，香港銀行體系運作如常，均反映市場對香港的金融環境充滿信心。

對於美方制裁舉措，他引述特區政府立場，強烈譴責美國對7位中聯辦副主任實施所謂「制裁」。他表示特區政府已多次重申，外國政府單方面實施所謂「制裁」不符國際法，在香港亦沒有法律效力，不會對本港機構構成任何本地法律責任。邱騰華則表示：「美國政府對在香港經營的美國企業和個人發出的所謂『商業警告』粗暴干涉香港事務，亦違反國際商務慣例；所謂的警告由一己利益出發，不但偏頗，亦充斥雙重標準，罔顧事實根據。」

陳茂波強，國際投資者仍喜歡利用香港這個平台投資內地金融市場。（資料圖片）

銀行體系存款較去年增加5%

陳茂波強調，投資者對香港的信心沒有因國安法動搖。他以過去一年本港新股集資額為例，指有關款項超過5,000億元，較之前的12個月增加超過五成；而港股平均每日成交額達到1,600億元，較國安法實施前高出近七成。他又指聯繫匯率制度運作良好，單在去年國安法實施後的7至10月期間，流入港元體系的資金超過3,000億元，而本港銀行體系的總存款額亦比去年增加超過百分之五，截至今年5月底的總存款額約14.9萬億元。

他又以「滬港通」和「深港通」及「債券通」北向每日平均成交金額佐證，指資金流向比國安法實施前增加，反映國際投資者仍喜歡利用香港這個平台投資內地金融市場。

邱騰華指，國際商會近日亦對香港的發展潛力和其優越的營商地位予以肯定。(資料圖片)

邱騰華指香港地理位置優越

陳茂波表示，一些大型的國際金融機構正在部署在香港增撥資源或擴展香港業務，迎接內地市場以及機遇，證明投資者對香港充滿信心。

邱騰華則重申，香港具有優越地理位置優勢，連接中國、東亞以至東南亞國家聯盟，加上社會已回復穩定，是亞洲最佳營商和投資地點。對於美國向在港美國企業及個人發出「商業警告」，他強調，香港歡迎各地的投資者前來營商，亦廣受跨國企業歡迎，「除非企業違法，否則《香港國安法》不會對他們的經營構成影響。香港亦有獨立的司法制度處理違法個案。我們強烈反對美方既充斥雙重標準且沒有事實根據的指控。」

他又表示一直有聽取和採納國際商界的意見，當中大部分的商界人士對現時的營運環境保持正面。他批判美方挑起地緣政治緊張的局面，令保護主義升溫。他認為香港具備友善和自由的貿易環境，包括來自美國在內的國際企業持續受惠，他又表示目前約有9,000家內地及海外公司在香港設立辦事處，當中超過百分之四十以香港作為地區總部或地區辦事處。

邱騰華又指，企業和商界對「十四五規劃」和粵港澳大灣區發展都相當感興趣，而國際商會近日亦對香港的發展潛力和其優越的營商地位予以肯定，反映香港營商環境沒有隨國安法落實而被削弱，反而變得更為壯大。