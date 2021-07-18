分析｜夏寶龍提「民主更大進步」　置於「一國兩制」之前的啟示

國務院港澳辦主任夏寶龍日前在全國港澳研究會發表重要講話，以回顧與展望港區國安法為主題，更令人關注的是他談到對香港的「四個期盼」，第一項便提到香港住房問題，指這個令「大家揪心」的住房問題，必將得到極大改善，香港將告別劏房、籠屋。

房屋問題已困擾香港多年，中央亦非第一次要求香港著力解決此深層次矛盾，特別是現在國安法、完善選舉制度已經得到落實，政治障礙掃清，港府已無後顧之憂，必須拿出擔當和魄力解決房屋，不容拖延。

值得注意的是，夏寶龍第二個「期盼」是「民主制度有更大進步，法治更加完備，權利和自由有更充分的保障」，排在第三個「期盼」之前，即「『一國兩制』實踐成果更加豐碩」，這反映中央並非不再提民主，而是放在合適的位置，待解決經濟、民生問題後，有序推進民主，兩者皆是「一國兩制」的必要條件。



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夏寶龍在講話中提出三個「大有可為」，第一是香港在中華民族偉大復興歷史進程中大有可為，認為大家可暢想一下，國家第二個100年奮鬥目標實現的時候，「一國兩制」在香港的實踐會是何種光明景象？他提到「四個期盼」，第一個是經濟更加繁榮，各項事業發展更加均衡，社會更加和諧安寧，「特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、『籠屋』。」



把關乎廣大市民利益的民生問題，放在首個「期盼」，已足見其重要性，也反映香港之房房問題是如何嚴峻。這段文字雖短，但意義重大，「特別是」、「大家揪心的」、「極大改善」等字句，顯示房屋問題已經水深火熱，解決刻不容緩。

2017年特首選舉。（資料圖片）

緊接而來的第二個「期盼」，是「民主制度有更大進步，法治更加完備，權利和自由有更充分的保障，人人可望實現更全面的發展」。回歸後，香港民主進程緩慢，特區政府提出三次政改方案中，只有2010年一次成功，其中2017年特首普選方案遭否決，《基本法》第45條列明的行政長官最終達致普選目標，落實無期。



對於「推進民主」，特區政府不視為首要工作，中央近年在不同場合亦較少提及，例如今年兩會發表的政府工作報告，提到香港一段， 表示「支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港長期繁榮穩定」。

我們期盼那時的香港，民主制度有更大進步，法治更加完備，權利和自由有更充分的保障，人人可望實現更全面的發展。 夏寶龍對來來香港的第二個期盼

經過反修例事件、港區國安法實施，中央今年主動出手改革香港選舉制度，升級選舉委員會功能、加強資格審查把關等，選舉安全系數大增。反對派一般認為「完善選舉制度」屬「民主倒退」，但今次改制目的是要確保落實「愛國者治港」，維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，構建一套符合香港實際情況，有香港特色的新的民主選舉制度。

夏寶龍今次提到期盼「民主更大進步」，而且放在改善經濟民生之後、「一國兩制」實踐成果之前，這顯示中央「先嚴後鬆」，對民主不是不提，而是放在合適位置，說明經濟民生、民主法治是落實「一國兩制」的必要條件，至少沒有封殺泛民政見，可以說，是一種友好態度。

港區國安法實施一周年。（資料圖片）

講話銜接中華民族復興進程

另一層重大意義，是夏寶龍講話的脈絡背景。他提出的「四個期盼」，是放在「香港在中華民族偉大復興歷史進程」、「國家向第二個百年奮鬥目標進軍」的背景下去講，把香港搞好，香港以自己特殊的經歷融入民族復興的壯麗史詩，「『一國兩制』事業就是其中的華彩篇章」，重視程度之高，顯而易見，這是與國家命運、民族復興緊密相連，並承接了國家主席習近平的「七一講話」精神，就是務必把工作貫徹落實到底。

「四個期盼」中，夏寶龍指必須極大改善「大家揪心」的住房問題，告別籠屋、劏房，實際上亦與講話最後提到的管治者五大條件相配合，包括第二點：「善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者......勇擔當、敢碰硬、善作為，逢山能開路、遇水能架橋，消除影響香港社會政治生態好轉的各種痼疾，衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題，不斷提高特別行政區治理能力和水平。」

參與管治的愛國者要注意到，中華民族偉大復興，香港不能缺席，夏寶龍提出的「四個期盼」，正是在這個復興歷史過程中去實現，亦是管治者五大條件的前提，任何管治者對此都必須清楚理解。