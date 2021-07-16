01拆局｜夏寶龍「畫公仔畫出腸」　直述列出特首必須做七件事

國務院港澳辦主任夏寶龍今早（16日）透過視像發表「重要」講話，表面上談及國安問題為主，但實際卻是「畫公仔畫出腸」地列出做好「管治者」的諸多要求，歸納來說，就是一個大期盼， 加上兩點政治要求，以及，五項能力要求。

值得注意是，過往中央領導人都有提及香港的深層次矛盾，但夏寶龍今次講話較以往領導人講話都要具體，用字更為堅決，顯示中央要特區領導班子立即着手、決心解決房屋等深層次矛盾。



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先提政治要求 確保政治穩定、社會安全

夏寶龍在講話中首先提出一個願景，就是香港在中華民族偉大復興歷史進程中大有可為。但他的講話不只提出對香港的期望，後面還點出香港管治者要做甚麼來達到這一願景，可說是十分直白。

夏寶龍提出管治者的兩項政治要求，第一項是必須要堅持以香港國安法去保駕護航，第二項是嚴格落實「愛國者治港」。兩大政治要求都是指向同一目的，就是要維持香港社會及政治穩定，這從演講辭的其中一句可以看出來：「安全是發展的前提，發展是安全的目的」。確保政治穩定、社會安全，以保障香港繼續繁榮。

除了兩項政治要求之外，夏寶龍亦變相指出管治者，除必然是愛國者之外，也必須具備五大能力要求，其細緻與具體是過往中央領導人講話之中罕見的。

第一點能力要求是堅守憲制，即「善於在治港實踐中全面準確貫徹『一國兩制』方針，做立場堅定的愛國者」。這是無可爭辯的工作要求，放在首位亦是意料之中。

詳細能力要求 指導香港民生問題及如何解決

值得關注的是第二點能力要求，夏寶龍提到管治者需要「善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者」。

過去中央官員亦多次提到香港要解決深層次矛盾，例如中聯辦主任駱惠寧今年新春酒會就提出，要「拿出更加精準有效的施政措施，逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，解決影響廣大市民生活的深層次矛盾」，但夏寶龍今次講話，語氣更強硬、用字更具體，可說是「指導」特區官員香港「有甚麼問題」，以及「如何解決問題」。

夏寶龍表示，特區管治者必須「具有戰略思維和宏闊眼光，注重調查研究和科學決策」，要「消除影響香港社會政治生態好轉的各種痼疾」，即以戰略眼光、科學化決策來解決香港各種存在已久的大問題。他特別提到要「衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬」，明顯指出香港社會存在各種利益關係，以致變革困難。而夏寶龍提到的要「有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題」，顯示中央早已為香港社會問題把脈，並探究出重大問題所在。

善於為民眾辦實事 要求聚焦市民關注的事

夏寶龍第三點能力要求，是「善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者」，認為政府要「貼基層、接地氣」，「特別是要聚焦廣大市民關注的事」。至於何謂廣大市民關注的事，相信離不開第二點所說的「住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題」。夏寶龍提出，要「花大力氣採取務實有效的辦法加以解決」，似暗示特區主事人過往沒有花大力氣、沒有採取務實有效的辦法去解決上述問題，如此工作態度必須轉變。

第四點能力要求是「善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者」，第五點則是「善於履職盡責，做有責任心的愛國者」，也就是要團結各界、共同建設，專心專業履行作為特區政府班子的職責。

夏寶龍提到，香港達到良政善治之後，將出現中央所期盼的盛世景象。

民生期盼放第一 用字講究下達「硬指標」

夏寶龍期盼：「那時的香港，經濟更加繁榮，各項事業發展更加均衡，社會更加和諧安寧。特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、『籠屋』。」

這段文字雖短但意義重大，而且用字講究。「特別是」三字將後面房屋問題重點點出，「大家揪心的」五字與工作要求的「廣大市民關注的事」相呼應。「住房問題『必將』得到極大改善」，「必將」顯示這不單是期盼，而是港府「必須」做到的事，「極大改善」顯示港府在房屋問題必須大幅扭轉目前的困境。夏寶龍更說「將告別」劏房、「籠房」，亦顯示這不是願景，而是要切實執行到底的硬指標。

其他的期盼細節，包括「民主制度有更大進步，法治更加完備」、「『一國兩制』實踐成果更加豐碩，『愛國者治港』全面實現」，此兩項希冀均排在民生住房之後，亦反映了中央對香港香港住屋問題的重視，甚至可看出中央在這一點已顯得有點「心急如焚」，近乎催逼港府要盡快徹底解決。最後更盼望香港「在國際金融、航運、貿易中心之外，會增添新的桂冠」，即經濟、產業有長足發展，「成為全世界都為之心馳神往的新的東方明珠」。

過往中央官員雖多次就香港事務提出建議，甚至指導，但如此明確列出要求、工作清單、任務路線圖，可謂既罕有又屬首次。