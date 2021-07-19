工聯會調查：失業狀況有改善　惟過半受訪者只當兼職或網約工

政府統計處明天（20日）將公佈新一期失業率數字，財政司司長陳茂波於網誌表示本港經濟向好，預告失業率將回落。

工聯會立法會議員陸頌雄、勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪今日（19日）公布本月「就業狀況問卷調查」結果，指失業狀況有改善，但不少市民轉當兼職、網約平台工或放無薪假。工聯會建議放寬失業貸款申請資格、發放停工津貼、檢討「4118」規定等建議。



失業人數減少 但過半人無全職受薪

工聯會於7月9日至16日期間，就大眾就業情況訪問了882名市民，並於今日（19日）發佈結果。

調查顯示，23%受訪者表示失業，鄧家彪指比以往接近三成的數字有改善，但非失業受訪者中，過半市民未有全職受薪工作，其中30%為兼職者，網約工作者及自由工作者則分別佔12%和4%；近兩成受訪者被公司要求放無薪假期。

鄧家彪指，部分市民被停工後尋找兼職或其他工作，故此不算失業，但工作不穩定。

（資料圖片 / 高仲明攝）

促放寬失業貸款申請資格

現時政府百分百擔保個人特惠貸款計劃，即失業貸款，只提供予失業人士，工聯會要求政府容許被停工及放無薪假者亦可申請，以解燃眉之急。

對於停工者有資格申領失業貸款建議，調查指57%受訪者會考慮申請，38%人表示「一定會」申請，只有5%人表示不會申請，理由是擔心沒有能力償還，以及認為政府應該提供經濟支援而非貸款。

政府統計處明天（20日）將公佈新一期失業率數字（資料圖片／梁鵬威攝）

促檢討4118規定 建議撥150億作失業津貼

鄧家彪表示，新的僱用方式影響就業質素，網約平台工種或打散工可能損害勞工權益，希望政府能夠早日規管網約平台、中介公司等造成的假自僱問題。

現時僱員必須符合「4118」，即超過4星期，為同一僱主每星期工作多於18小時，才能得到僱傭條例保障。陸頌雄指，勞工市場出現工作零散化、網絡化現象，促請政府儘快修訂條例，加強對兼職、網約工等非全職員工的個人權益保障。他建議改為僱員4星期共上班70小時即可獲僱員保障，不足70小時的工作者，亦可按比例得到勞工福利。

工聯會又建議政府撥150億元，發放為期半年的失業或停工津貼，同時檢討目前的失業援助制度，針對性為特困行業，如旅遊、飲食、零售等，提供行業支援計劃。