立法會通過支援行業議案　議員批政府「太空人心態」拒設失業援助

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-24 13:57

立法會今早（24日）討論「支援受疫情影響的特困」的無約束力議員議案，多名議員要求政府向特困行業提供經濟援助。有議員批評政府「離地」，不願設立失業援助制度，亦有議員認為政府一直派錢並非辦法，建議政府應協助舊經濟轉型。 民政事務局局長徐英偉表示，當局早前已對飲食、零售等受影響行業提供支援，亦有對藝術、體育界等從業員提供資助等。他認為防疫抗疫基金和其他紓緩措施都是短暫措施，要有效重振經濟需各行各業盡快回復正常運作，故呼籲市民盡快接種疫苗。 議案由旅遊界立法會議員姚思榮提出，航運交通界易志明提出修正案，加入多個特困行業例子，最終地方選區獲16票贊成、1票棄權，以及在功能界別獲21票贊成下通過。

工聯會陸頌雄表示，政府有官員持「太空人心態」，「住在西環過少少的堅離地城」，批評政府不推行失業支援制度，認為不應當特困行業「無到」。

陸頌雄揶揄官員離地：住在西環過少少的堅離地城

工聯會陸頌雄表示，政府有官員持「太空人心態」，「住在西環過少少的堅離地城」，批評政府不推行失業支援制度，認為不應當特困行業「無到」。他建議政府應協助餐飲、建造、娛樂等行業，如再放寬「綠色本地遊」或由機管局向機場員工派發一次性津貼等。

經民聯梁美芬表示，受疫情影響，政府應再推出「抗疫防疫基金」，強調一直派錢並非辦法，「唔係反對派錢，但都要睇住個錢罌」。她認為現時處於全球產業科技化下，政府應該正視問題，協助部分舊經濟行業應把握疫情時機轉型。梁美芬稱，內地現時連送外賣、點餐等都智能化，但香港卻大落後，批評現行經濟模式仍然保守。

民建聯黃定光批評抗疫防疫基全過於粗疏，如超市業務興旺，仍獲發大筆基金。

黃定光批防疫基金粗疏 指超市業務興旺卻獲多資助

民建聯黃定光稱，政府雖然將會展業納入「防疫抗疫基金」中，但只有展覽主辦機構及參展商受惠，展覽製作工程人員卻未納入資助範圍。他稱現時會展業已流失約三成人手，擔心日後恢復展覽會人手不足，促政府擴大資助範圍。黃定光又批評基金過於粗疏，如超市業務興旺，仍獲發大筆基金。他建議政府設臨時失業援助金，並向內地爭取讓已接種疫苗及產生抗體的人士返內地時可免檢疫。

徐英偉籲各行各業盡快接種疫苗

民政事務局局長徐英偉表示，政府自去年起已推出四輪「防疫抗疫基金」，涵蓋範圍廣泛，包括飲食、零售、美容等多個行業及有需要群組。他強調「防疫抗疫基金」及其他紓緩措施屬短暫補救措施，要有效重振經濟，須各行各業盡快回復正常運作。徐英偉又指，通關的先決條件是控制本地疫情及提高疫苗接種率，故呼籲各行各業及各位市民應盡快接種疫苗。