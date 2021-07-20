陳健民赴台任政治大學訪問教授：一年後在香港再見

佔中發起人之一、中大社會學系前副教授陳健民今（20日）在Facebook表示，已接受台灣政治大學的邀請，成為該校訪問教授一年。他稱除了教學，未來仍會繼續寫書和更新Youtube頻道節目《健民講堂》，「希望一年後在香港再見」。



陳健民赴台灣政治大學社會學系客講課。（資料圖片／盧翊銘攝）

教授「社會運動」及「當代中國社會」

台灣國立政治大學社會學系系主任黃厚銘在Facebook表示，陳健民昨日下午已順抵達台灣，他將以政治大學社會學系客座教授的身分，分別在上下學期開授「社會運動」和「當代中國社會」的課程。

黃厚銘稱，邀請陳健民任教是他這三年擔任系主任中最重要的心願之一，稱讚陳健民是「真正知識份子」。

陳健民今早（20日）在facebook表示，已接受台灣政治大學的邀請，成為該校訪問教授一年。（陳健民facebook）

曾因佔中案被判囚16個月

陳健民在1983年畢業於中大社會學系，1988年曾獲耶魯大學獎學金攻讀政治社會學及中國研究。直至1993年在中大任教社會學系，並在2019年提早退休。

2014年，陳健民與港大法律系教授戴耀廷、牧師朱耀明發起「佔領中環」，其後遭起訴「煽惑他人犯公眾妨擾罪」等，被判入獄16個月，去年3月出獄。