陳健民：開除戴耀廷破壞學術自由　外籍法官離港動搖法治公信力

港大校委會通過解僱該校法律系副教授戴耀廷的決定，前香港中文大學社會學系副教授陳健民今日（29日）出席民主黨前主席劉慧卿網台節目《議會內外》，認為港大校委會動用公權力解僱戴的決定，理據並不充分，港大校委會應就事件作出詳細解釋。 陳健民又在節目中回應有關國安法在港實施的問題，他表示香港受到中央的打壓將會愈來愈大，甚至比起他過往在內地建設公民社會遇到的壓力更大。 陳健民回應如立法會延期，證明害怕抗爭派成為議會大多數，又指外國亦有在疫情爆發下投票的例子，形容政府如押後是「粗暴」的做法。

陳健民（右）表示，外國有很多教授亦曾參與過公民抗命，但沒有聽過被解僱例子。（丘啟謙攝）

陳：外國教授參與公民抗命 沒聽過被解僱

陳健民指外國有很多教授亦曾參與過公民抗命，但沒有聽過被解僱例子。他透露戴耀廷早前亦都有向他表示如被解僱，將會對香港大學校監、特首林鄭月娥，就校委辭退他的決定提出上訴。陳又認為校委會受政府影響太大，而解僱做法亦相當粗暴，他又以時任特首梁振英對「香港電視」不獲發牌的原因，以「一籃子因素」解釋為比喻，認為校委會未有就解傭一事對公眾作出詳細交代是不合理的決定。

他又解釋，終生制教席原意是為教授提供一個擁有學術自由和教學自由的環境，一般而言，開除教席只會因為該教授犯了不道德的法例，又或者作出對大學聲譽受損的事。陳健民指戴耀廷和他曾受到不少外國大學邀請就公民抗命為題，舉行演講。而外國學者對學術自由和言論自由十分關注，港大校委會開除戴耀廷一事必定引起學術界關注。

陳健民表示，他過往在內地有近十多年都是在《國安法》底下工作，而當他完成工作回到香港後，總會感到放鬆。他坦言這種自在的感覺已經沒有了，因打壓圍繞着他身邊發生。

批國安法指明 沒有使用暴力都是犯法

行會成員之一，資深大律師湯家驊早前接受英國廣播公司訪問，表示《港版國安法》相比內地《國安法》 「辣度」更低。陳健民批評港國安法是為香港度身訂造，「辣度」比內地版本更高，例如被告只可以特殊情況先可以保釋，條例內容指明即使沒有使用暴力都是犯法。又指出香港並不同其他擁有完善民主制度國家，透過議會立法，所以執行過程無制衡。

陳健表示選舉是一個和平理性表達民意的手法，政府如押後立法會選舉，足以證明政府害怕泛民和抗爭派成為議會大多數。（資料圖片）

陳健民：外席法官留港 只會成「平庸之惡」

陳健民提及，身兼英國最高法院院長的香港終審法院非常任法官韋彥德，早前發言表示關注《港區國安法》，質疑審議國安法工作是否仍然符合司法獨立及法治。

陳健民以礦坑裏的「金絲雀」形容外席法官在香港法治的保障功能，如法官們退出香港法庭審訊事務，即是發出一種吹哨的「功能」，法官們不會假扮法治依然存在，依留在香港只會成為幫助極權的「平庸之惡」。

陳健民：政府不尊重選舉權 押後選舉做法「核突」

陳健民教授質疑政府押後9月立法會選舉用意，他指選舉是一個和平理性表達民意的手法，政府如押後立法會選舉，足以證明政府害怕泛民和抗爭派成為議會大多數。

他又批評政府借疫情第三波爆發為藉口，收緊限聚令，借此打壓9月立法會選舉。他表示如當初沒有檢疫豁免，第三波爆發機會便會大大下降。

陳健民又指，有立法會候選人攻擊袁國勇教授，是不合理的行為。他表示政府不聽從權威和專業意見，證明香港現時並不是一個吸引人做研究的地方。