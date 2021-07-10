區議員宣誓｜李家超：考慮以往言行判斷議員宣誓是否真誠

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-10 12:21

政府計劃於本月安排區議員宣誓，有消息指，被DQ的區議員將會被追討上任至今的所有薪酬及津貼，但DQ前的辭職者則不會被追討。政務司司長李家超今天（10日）在電台節目中，沒有回應這項消息是否真確。 李家超指出，法例中已經寫有正面和負面的行為清單，政府會逐個區議員去作綜合考慮，亦會考慮區議員以往言行，去判斷宣誓是否真誠。被問到若大批區議員辭職或被DQ，區議會可如何運作，他指，區議會只是其中一個諮詢渠道，仍有其他途徑可以諮詢民意。

2020年12月16日，政府總部舉行副局長和政治助理宣誓儀式。 （資料圖片）

李家超在商台節目《政經星期六》表示，如果區議員符合真誠擁護《基本法》、真誠效忠香港特區的條件，是不受宣誓影響，如不符合則等同不符合基本法要求，政府只是依法辦事，稍後會公布宣誓的詳情。

李家超：如區議員不同意決定可抗辯

他稱，法律要求區議員真誠擁護和效忠，列明正面和負面行為的清單，負面清單的行為包括宣揚「港獨」等，相信不真誠擁護及效忠的行為，常人都能夠解讀得到，屆時亦會按實際情況作綜合考慮，包括考慮區議員在過往的言行，去判斷他是否真誠。他稱，如區議員不同意決定，可透過法律程序去抗辯。

被問到是否會有230名區議員被DQ，他沒有回應。對於日後區議會可以如何運作的問題，他指區議會是諮詢組織，政府仍有其他渠道去做諮詢，包括透過地區組織、傳媒、官員收到的信件和電郵等。

政務司司長李家超指，區議會只是其中一個諮詢渠道，仍有其他途徑可以諮詢民意。（資料圖片／梁鵬威攝）

李家超同時是「候選人資格審查委員會」主席，被問到若有區議員本月宣誓時遭DQ，他能否再次參加今年的立法會、選委會選舉，李家超稱每次做的判斷都是適用於該次審查，有關人士可以再參選，屆時會再被審查。

他又指，審查後的結果會公布，並會告知參選人相關的理由，與現時做法相差不大，只是由資委會去代替選舉主任執行這個艱難的工作。

李家超（左二）由保安局局長升任政務司司長，鄧炳強（右一）由警務處處長擢升至保安局局長，有市民批評是「武官當道」、「警察政府」。 （資料圖片／梁鵬威攝）

另外，李家超被問到何時知悉自己獲提名擔任政務司司長，以及他考慮了多久，他稱不便透露，但相信自己可以在落實國安法、完善選舉制度方面做到成績，及輔助特首施政。他相信自己獲得特首提名，是因為他有推動跨部門協作的經驗，又肯承擔責任，堅信自己信念，如覺得正確便會排除萬難地做。

對於「武官當道」的質疑，他稱政府團隊有不同職系，大家都是一心為市民服務，以往不同職系參與管治的情況也有出現，不覺得需特別擔心，大家可以互補長短。

不少市民選擇移民，李家超認為香港的確出現很大變化，該變化是以往充滿歪理，例如「違法達義」等主張，但現時則撥亂反正。他認為以往政府宣傳工具達不到預期效果，致使習非成是。他又指，2019年後社會失去人與人之間的信任，但近來逐步恢復，相信可以透過活動帶來互動，從而促進溝通和互信，例如他今天會出席一個青年活動。至於七一刺警案，他認為有社會影響力的人應該宣揚正確的道德觀念，而非容許歪理流傳。