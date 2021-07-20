議事規則｜立法會研不強制加入財會、內會　湊足50人「夠數」

立法會議事規則委員會今日（20日）召開閉門會議，討論由經民聯盧偉國提出的建議，修訂兩個最重要的委員會，即財務委員會及內務委員會的人數限制，讓不須全體議員參與該兩個委員會，最少50人便可。

據了解，會上對此建議反對聲音不大，將諮詢全體議員三星期。



有委員曾倡「不設下限」

財會和內會是立法會除大會外，兩個最重要的委員會，現行議事規則下，除立法會主席以外的全體議員，均須擔任財會和內會的委員。

由於新一屆立法會將由70名議員增至90名，盧偉國建議，應讓議員妥善分工自行選擇是否加入，基於兩個委員會功能重要，規定委員人數不少於50人即可。

據了解，會上反對聲音不多。有知情者透露，會上甚至有建議指出，不如直接廢除兩個委員的人數下限，多少人加入都可以，不過最終無被接納。

將諮詢全體議員三星期

委員會主席謝偉俊回覆查詢表示，將兩個委員會人數下限定於50人、不強制議員加入的建議，會先諮詢全體議員三星期，再行於會議討論。

被問到如不要求議員參加這兩個重要的委員會，會否影響委員會運作、削弱立法會職能，謝偉俊笑指：「都唔會嘅，始終兩個會都有法定人數下限（按：財會為主席加上8名委員，內會為主席在內20人），即係開會都唔預次次齊人。」