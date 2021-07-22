政圈風聲｜建制圈子流傳立法會觀察名單　民建聯覓人才要考MIRROR

北京出手改革選舉制度後，建制派晉身管治架構道路開闊，尤其是12月立法會選舉，選委會界別議席多達40席，各路人馬已開始做功夫，爭取支持。

其中立法會最大黨民建聯，早前舉行「賢路」選拔人才計劃，參加者須「過四關」考核，包括政策倡議面試、通識問答，據聞其中一條題目問參加者是否數得出ViuTV大熱男子組合MIRROR的成員，有人笑言民建聯已非常「貼地」。

與此同時，建制圈子近日流傳參選「觀察名單」，除各大政黨，建制社團、商會以至KOL建制亦榜上有名，可見即使沒有泛民，建制內部競爭仍相當激烈。



民建聯建人才庫 甄選26人名單

民建聯早前舉行選拔人才的「賢路」計劃，參加者需撰寫一份3000字政策倡議書，並接受政策倡議面試、一對一辯論、看圖三分鐘演說及通識問答。有參加者憶述，通識問答考核範圍相當廣泛，例如是否知道人氣男團ＭIRROR有多少成員、中國朝代順序等，猶如中學生常識問答比賽。

有民建聯中人指，政黨要掌握社會脈搏、了解熱門話題，笑言民記已十分貼地。據悉計劃吸引約40人報名，最後甄選出26人名單，黨內高層均入圍，包括主席李慧琼、5名副主席張國鈞、陳勇、陳克勤、周浩鼎和陳學鋒；立法會議員陳恒鑌、柯創盛、劉國勳等俱入圍，亦包括多名第二梯隊或年輕黨員，包括顏汶羽、林琳、李世榮、胡健民、陳凱榮等。至於早前失落副局長的副秘書長葉傲冬，據了解並無報名。

▼民建聯「賢路」計劃部分入圍者▼



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建制政黨提交名單予參考

新一屆立法會地方直選比例大減，打開直選戰的民建聯為保住議會勢力，亦要向選委會界別埋手，希望分一杯羹。據聞除了民建聯，一些建制政黨已向有關方面提交潛在參選名單，爭取「祝福」，部分轉戰選委會界別的議員，屆時可能不會以政黨作牌頭，改以社團、商會等身份參選，避免被批評「愛國者」界別有太多政黨人士。

同時，近日建制內部流傳不同參選立法會「觀察名單」，筆者亦收到至少兩份，列出不同區分、界別的參選人，當中不乏「基層社團」代表，人選包括香港島各界聯合會理事長蘇長榮、九龍社團聯會會長陳振彬等；港區人大代表黃玉山、陳曼琪、全國政協常委譚錦球之子兼東華三院主席譚鎮國、建制KOL高松傑等人亦「榜上有名」。

「名單流出」似為造勢

有協調選舉經驗的建制中人指，現時流傳名單主要針對立法會新增的選舉會40個議席，「人人都話要去選委會（界別）」，每個政黨、社團商會以至政商二三代都想參選，僧多粥少下，自然要提早做工作。

該建制派指，現階段要先做好9月選委會選舉，目前距離立法會選舉仍有5個月，有關方面肯定未拍板人選，相信這些「推薦名單」只是一些「有心人」製造出來，到處傳閱，藉此增加自己和盟友的機會，情況類似人大代表選舉時的「祝福名單」，斷不能作準。

在「愛國者治港」原則下，今日今日要進入特區政權架構，已不能只講愛國與忠誠，亦要德才兼備，交出實際業績，除了要「接地氣」認識《大叔的愛》，更須具備破解民生問題的治理能力。