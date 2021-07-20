多名議員質疑勞工處欠薪問題執法　麥美娟促加快破欠基金申請

立法會人力事務委員會今日（20日）召開會議，討論《僱傭條例》下支付建築及營造行業次承判商僱員工資的法律責任。多名議員質疑勞工處在處理欠薪問題執法欠佳，期望條例能擴散到其他行業。工聯會議員麥美娟促當局加快破產欠薪保障基金申請，令被欠薪僱員對申請破產欠薪保障基金有信心，從而「提早止蝕」。



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去年56宗投訴 今年上半年有41宗

金融界立法會議員陳振英指，現行《僱傭條例》下，若僱主未能在員工工資期屆滿後7天提供工資即違法，最高刑罰為罰款35萬元及監禁3年，去年被法庭定罪的傳票為82張。陳振英問及僱員由投訴到僱主被傳召上庭需要多久、到法庭後有否曾達到最高刑罰、舉報欠薪的數目為多少，以及當局有會否設定黑名單，讓工人知道哪個僱主是有欠薪情況。

勞工及福利局副局長何啟明表示，由於每個個案的複雜程度不同，所以並沒有確定的統計時間。勞工處高級勞工事務主任（勞工視察）岑啟華又指，勞資關係科調停或投訴欠薪，在2020年從建造業中收到56宗投訴，2021年首6個月則有41宗。至於黑名單，岑指當局並沒有相關機制，但指若有公司欠薪，當局會發布新聞公告並公開公司名稱，以及若有公司犯下欠薪罪行，亦會公布於在勞工處網站兩年。

何啟明︰判刑交法庭 指當局執法不嚴是有偏差

勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文補充，由於勞資關係科是按分區處理勞資雙方問題，所以處理時是會知道個別地盤有欠薪情況，當局會派員與他們接觸並了解問題及需要。

勞工界議員潘兆平對勞工處提供的數字表示失望，認為該條例能擴散到其他行業，並指300多張傳票仍未有人被判最高刑罰，顯示不到條例的重要性。立法會議員陸俊雄亦指，條文已提出近10年，至今仍未擴展到其他行業感到失望，質疑當局整體執法欠佳。

何啟明回應指，只要欠薪就要坐監並不公平，又說即使有條例，判刑還是要交給法庭處理，認為執法不嚴的指控是有偏差。

麥：有僱員認為速度慢而不願申請破欠基金

麥美娟表示，法例上仍有改善的地方，令僱員得到更大的保障，亦指當局應加快破產欠薪保障基金申請速度，讓僱員不會因為認為申請速度慢而不願申請，結果一直為拖欠薪金的僱主工作，並相信繼續工作將會得到薪金，最終「爆煲」，希望當局能令僱員相信申請破產欠薪保障基金能夠「提早止蝕」。

自由黨議員邵家輝在會上亦建議當局與小型承建商會多溝通，詢問他們更多意見，希望能令業界明白和支持。