7.21兩周年︱鄧炳強拒評調查進度：審訊當中　不便評論

立法會會議今日（21日）續開，是休會前最後一次會議。是日會議中，將首讀及二讀打擊起底行為的《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》，以及將會計界監管權加由會計師公會轉移至財務匯報局的《2021年財務匯報局(修訂)條例草案》。此外，民建聯陳克勤、葛珮帆將在是次會議中，就網上虛假資訊議題提出口頭質詢及議員議案。《香港01》將持續更新會議廳內外重點內容。



【16:38】保安局局長鄧炳強見記者期間，被問到警方今早拘捕行動中，被捕者是否前《蘋果日報》執行總編輯林文宗。他指，任何人違反法律，不論是任何職業，都會按照證據將其拘捕及檢控，由於案件仍在調查當中，其他細節不便透露。至於高官飯局方面，鄧指3人已因應事件提交罰款，付出法律代價，他亦經過檢視後未有發現違反政府內部守則的行為。

被問到早前已停職的警隊國安處處長蔡展鵬，相關個案調查進展如何，鄧炳強指應該問相關部門，沒有補充。

今日是元朗7.21襲擊兩周年，被問到調查進度，鄧炳強指部分案件已完成審訊有待判刑，亦有部分案件正在審訊中，目前不便評論。

【12:20】民政事務局局長徐英偉離場時，被問到何時進行區議員宣誓，他指將於今個月內展開相關程序，但目前未有細節公布。

【11:48】陳克勤提及反修例示威期間的「爆眼女事件」。他指事發後有媒體報道指，懷疑該傷勢是警方發射的布袋彈擊中眼睛所致，網上亦出現對此事的大肆渲染，導致社會出現更廣泛和激烈的動亂。然而本年5月有報章揭發，該女子眼部傷勢「其實並不嚴重」。陳問到，當局有否調查是否有人或組織刻意藉該事件發布虛假資訊、政府研究立法打擊發放虛假資訊行為的進展為何，以及會否要求醫管局修訂其資訊發放政策，容許基於公眾利益的考慮，有限度披露病人病情，以平息謠言。

民政事務局局長徐英偉回應指，一些網上信息，如果牽涉危害國家安全的四大罪行，根據國安法第43條實施細則附表4，警方可以要求一些電子信息從電子平台上移除。他強調，政府相當重視網上虛假訊息，即使不涉國安法，刑事罪行條例第9、10條（俗稱煽動罪），也可處理相關違法行為。他提到，政府會盡快檢視現行法律，並參考其他國家的經驗。