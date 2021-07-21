柏傲莊重建｜陳帆：已要求項目月底交報告　葉劉質疑港鐵監督不足

新世界及港鐵合作發展的柏傲莊三期，興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，要拆卸重建。新民黨主席葉劉淑儀今日（21日）在立法會上提出口頭質詢，要求交代哪些單位及人員須為事件負責及日後如何防止類似事件發生。

運輸及房屋局局長陳帆表示，政府高度關注今次事件，屋宇署已要求相關註冊建築專業人士，在本月30日前提交事件的全面報告，署方亦正調查事件有否違反《建築物條例》。

他指出，港鐵透過公開招標委聘發展商，由發展商負責監督工程，港鐵首要責任是確保鐵路安全，認為港鐵已履行責任。



▼柏傲莊第三期1座及8座需拆卸重建▼



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陳帆：明白大家對港鐵「恨鐵不成鋼」 但分清楚負責單位

葉劉淑儀質疑港鐵和屋宇署監督不足，而民建聯張國鈞指，港鐵工程團隊似乎角色有限，甚至聽起來沒有角色，質問當局如何確保港鐵項目不會再出現類似事故。

陳帆說，港鐵是發展項目的擁有人，透過公開招標委聘發展商，根據有關協議，發展商負責監督整個項目，確保項目符合工程要求。他指，有關註冊結構工程師發現到問題後，已經向屋宇署申報，並將有關資料交給港鐵，港鐵得悉事件後盡責任確保承建商的工程不影響鐵路運作，認為港鐵已履行責任。

他以政府出售地皮為例，「如果出現事故，是否連招標出售的政府也要負責?」。他指，明白大家對港鐵公司有種恨鐵不成鋼的期望，他亦一樣，但需要分清楚哪一個單位需要負上責任。他說，港鐵將敦促發展商在拆卸重建過程中不影響鐵路安全，包括安裝系統監測有沒有外物進入鐵路範圍。

石禮謙斥陳帆簡化事件

地產及建造界石禮謙批評陳帆的回應簡化事件，指港鐵和新世界均需要負責，又關注相關賠償由港鐵還是新世界負責，會否影響港鐵及政府收入。陳帆表示，港鐵首要責任是確保鐵路安全、公眾安全，而有關賠償或申索的事宜按合約條款處理，內容保密，甚至政府也不得悉合約內容。

熱血公民鄭松泰稱，今次是香港最嚴重的一次建築事故，批評屋宇署的角色被動，質疑政府是否對私人樓宇沒有任何監工制度。

發展局副局長廖振新回應指，事故顯示，《建築物條例》的監管機制，即屋宇署在批准圖則時施加對建築物的測試要求，以及法例列明的註冊人士和承建商職責發揮作用，有效監督地盤質量。他稱，屋宇署正就事件是否違反《建築物條例》進行調查，查明事故肇因，因應情況按機制檢視有關規定。