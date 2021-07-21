河南暴雨成災最少25死　建制派發帖、拍片祝願平安

河南省自7月17日起持續降雨，多區出現暴雨，鄭州、新鄉等多個地點更出現特大暴雨，有水庫決堤，截至今日（21日）下午累計最少25人遇難。

本港建制派政黨紛紛在社交媒體致以慰問，祝願河南平安，為當地居民打氣。



截至下午5時 最少25人死亡

今日下午5時，河南省政府新聞辦召開防汛應急新聞發布會，指全省89個縣（市、區）560個鄉鎮共1,240,737人受災，鄭州市因暴雨致25人死亡7人失聯，緊急轉移逾16萬人。

鄭州地鐵因暴雨而全線停運，列車在隧道停下，造成至少12死5傷。

+ 8

自由黨、經民聯、工聯會、新民黨均製圖祝福

本港多個政黨均在社交媒體向河南人致以慰問。自由黨貼圖「感謝各界同心協力奮勇救災，祝願河南百姓平安」，相片為河南道路水浸，汽車在已成澤國的路上停下，另有救援人員工作情況。經民聯貼圖「盼暴雨停歇，原百姓平安，河南加油！」圖片為救援人員帶被困者去安全地方。

工聯會貼圖為「河南，鄭州，挺住」，相片為救援人員以橡皮艇運走被困者。新民黨貼圖為「願河南平安度險」，相片為水浸前的城市景象。

民建聯拍片 普通話為河南人打氣

至於民建聯，多名立法會議員手持打氣字句拍片，以普通話送上祝福。片段先播出災情及救援情況，再由主席李慧琼帶領之下逐一發表鼓勵說話。

【送上摰誠祝福】民建聯立法會議員祝願河南一切平安！ 【送上摰誠祝福】民建聯立法會議員祝願河南一切平安！ 河南遭遇千年一遇極端暴雨，鄭州市災情嚴重。民建聯立法會議員向河南同胞們表示慰問，並送上最摰誠的祝福，希望他們一切平安，災情盡快過去。 請訂閱我們的Youtube頻道: youtube.com/dabhk1992 #民建聯 #立法會議員 #慰問河南 #河南挺住 #祝願平安 Posted by 民建聯 DAB on Wednesday, 21 July 2021

河南省在今日凌晨3時將防汛應急響應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級，而國家防汛應急響應同時由Ⅲ級提升至Ⅱ級。事件引起廣泛關注，藝人范冰冰、黃曉明、張雨綺、李易峰等人在社交網站轉發有關訊息，冀各界協助應對災情。