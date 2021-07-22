元朗站721事件｜狄志遠籲正視背後社會現象　莊榮輝促將主腦歸案

昨日（21日）是元朗7.21襲擊事件兩周年，警方至今一共拘捕63人，包括48名「白衣人」及15名「非白衣人」。其中7名「白衣人」較早前被判暴動等罪成，今日（22日）分別被判囚3年半至7年。

民主黨中委、「721」目擊者莊榮輝指，法庭將犯法的白衣人繩之於法，屬正常結果，又指按他當晚在現場所見，有逾百名白衣人參與襲擊行為，但被落案的人只有8人，認為政府必須繼續徹查事件，找出幕後主腦，跟進警方當晚的處理手法。新思維主席狄志遠認為，倘政府只針對犯事、犯法行為，卻不正視、不了解犯事背後的社會因素，短期內社會無法回復平穩。



昨日是「元朗721襲擊事件」發生兩周年。

莊榮輝：至今僅起訴8白衣人 促警方徹查事件

當晚與黨友林卓廷到元朗站、同在車廂遇襲的莊榮輝指，正如警方經常稱「犯法就係犯法」，如今法庭將犯法的白衣人繩之於法，屬正常結果。莊榮輝指，當時他在現場所見，有逾百名白衣人參與襲擊行為，但被落案的人只有8人，認為政府必須繼續徹查事件，找出幕後主腦，跟進警方當晚的處理手法，了解警方在處理事件上是否有人犯錯。

莊榮輝分析，今天被定罪判刑的七人並非「無啦啦著白衫喺元朗出現打人」，必然有人在背後指揮、策劃，惟現在不見得警方在這方面有調查方向，他期望幕後主腦能盡快歸案。

有人辱罵法官為「狗官」 狄志遠促尊重法治

狄志遠認為，判刑比較預期中重，認為法官的出發點是希望藉嚴厲的判刑，向社會發出訊息，說明所有暴力也不能接受。狄志遠認為，從整個判案過程中，警方、控方在資料整理、蒐集的證據範圍非常認真和正面，看不到有包庇的情況出現。被問到目前只有8名白衣人被控，狄志遠指律政司日後或會向相關人士提控，目前難就起訴人數下定論。

狄志遠認為，倘政府只針對犯事、犯法行為，卻不正視、不了解犯事背後的社會因素，短期內社會無法回復平穩，「到依家咁多人仍出嚟做一啲小眾嘅示威，噚日亦有人（721街站）表態，行為上可能係有犯法，但背後原因不能忽視犯罪人對社會不滿、不公平嘅現象，正如林鄭所講要萬眾一心，解決房屋問題要集體動員，要市民對政府有信任、有信心先做到，如果唔深入了解呢啲小朋友做出呢啲（犯罪）行為嘅社會因素，短期內做唔到社會平穩。」

至於有建制支持者在審刑後在庭上辱罵法官，狄志遠指有關行為或已違法，行為本身不尊重法治，對香港整體無好處。狄志遠指出，近年持不同政治立場人士也會在法院判刑時，有比較激動和情緒化的表達，認為香港須回歸理性，不滿意判刑可上訴，但不能以情緒化言行批評法官。

立法會議員何君堯認為，案件判刑過重，指元朗事件並不是一宗普通的案件，是一場國家已定性的「顏色革命」當中的事件，有人面對「厄困」之下，做「保家衞族」的行為，認為從法律角度，被告或可考慮申請上訴，甚至向特首提出「特赦」要求，但他強調這並非任何「建議」，只是提出一些「可能性」。

湯家驊：部分犯人有指揮角色故判刑較重

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，就暴動罪的判刑而言，過去一系列相類似案件，判處入獄三至四年屬常見的判刑，但是次案件有人被判入獄七年，認為判刑比較重，但法官指出有關犯人有指揮角色，故判處阻嚇性刑罰也是預期之中。他又指，辱罵法官或干犯藐視法庭罪，強調批評法院判決須理性，但不能辱罵法官。

對於有說法指逾百名白衣人在「7.21」當晚參與襲擊行為，但被落案的人只有8人，質疑警方包庇某一陣營，湯家驊批評說法偏頗、不負責任，指回顧2019年反修例事件，很多人參與「暴動」、放火、傷人等行為，亦有很多人衝入立法會破壞，但最終被檢控、被起訴的人只是鳳毛麟角，強調執法部門不會刻意「放生」，不作檢控可能因舉證、辨認等出現困難，他批評有人借此挑撥社會互相仇視。