林鄭月娥：2019年前已有外部勢力介入香港

特首林鄭月娥今日（23日）出席港台英文台節目，期間提及多個議題，包括國安法後香港的新狀況，批評外國勢力介入香港示威浪潮等。她提到，外部勢力一直借香港向中國施壓，又以2012年反國民教育事件為例，指早於2019年前，已有外部勢力一直介入香港事務。



梁振英亦曾指傘運有外力介入

林鄭月娥出席節目期間，提到有部分年輕人思想受影響，變得反中國，而香港一直都是外部勢力向中國施壓的平台，這是個持續不斷的過程：「看看那些年輕人，特別是1997年後出生的一群，為何會如此反中國？為何教育局想在學校推行國民教育，在社會也會如此多反對、有人走上街頭？為何參與暴動的人士，會有那麼多設備？這是有人提供的裝備，問問自己吧，到底發生了什麼事？」被問到此說法有何證據，林鄭表示無可奉告，因有案件法律程序尚未完結。

2014年雨傘運動期間，時任特首梁振英亦曾表示，掌握證據顯示有外國勢力在背後介入，會在「適當時候」公開，但至今未有下文。

林鄭在節目中，又提到本港實施《港區國安法》後，國際間出現「謠言和猜測」，認為這是基於外界對中央政府有偏見，西方國家亦藉干預本港壓制中國發展，這些攻擊一定程度上源於他們難以再利用香港干預中國內政。

林鄭回應有人指國安法影響市民自由的說法，反問本港失去什麼自由，她作為行政長官，每日都受到攻擊和批評，反映本港仍有言論自由，只有「破壞和危害國家安全、縱容暴力和仇恨的言論」會受影響。