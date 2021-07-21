林鄭：建立港人國民身分認同　打造香港成中外文藝交流中心

行政長官林鄭月娥今日（21日）出席民政事務局及中聯辦舉辦的「香港發展中外文化藝術交流中心高峰論壇」，她致辭時提到，要進一步發展香港成為中外文化藝術交流中心，政府會推動以下幾方面的策略性工作和採取一系列具體措施，包括建立世界級的文化設施和多元文化空間、致力與海外著名文化機構建立緊密關係、持續推動香港與內地的文化交流、善用科技和培養人才，並且有必要先建立港人特別是青年人的國民身分認同。



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林鄭補充，要打造香港成為中外文化藝術交流中心，有必要先建立港人，特別是青年人的國民身分認同，以及對中華優秀傳統文化的嚮往。因此，認為有效的教育引導、輿論宣傳和社會文化薰陶至為重要。她表示，這不單是藝術機構和藝術工作者的使命，也應該是教育界、傳媒和社會團體的共同責任。政府會跟各界共同努力，讓香港實踐「一國兩」制下的獨特優勢，用好國家在「十四五」規劃的支持。

中聯辦副主任盧新寧致辭時指，中央政府在「十四五」規劃綱要提出「支持香港發展中外文化藝術交流中心」，是代表中央政府充分肯定香港過往的成就，也是對未來發展有更高的期待，形容是「不容錯失的重大機遇」。（盧翊銘攝）

支持發展中外文化藝術交流中心 盧新寧：不容錯失的重大機遇

中聯辦副主任盧新寧致辭時指，中央政府在「十四五」規劃綱要提出「支持香港發展中外文化藝術交流中心」，是代表中央政府充分肯定香港過往的成就，也是對未來發展有更高的期待，形容是「不容錯失的重大機遇」。

盧新寧又提到，中華文化擁有5,000年歷史，是取之不竭的寶庫，很多外國人都從中尋找素材靈感。因此，她認為如果香港疏離家國情懷，丟棄文化根脈、不懂從國家歷史文化中萃取精華，甚至陷於「本土」迷思、阻斷歷史長河，是難以創造獨具魅力特色的文化形態，並擁有與世界對話的實力和能力。

國家文化和旅遊部副部長張旭表示，中央政府支持香港中外文化藝術交流中心，是對目前香港迫切發展需求作出回應，為香港未來發展確立新定位並培育新優勢。（盧翊銘攝）

張旭：香港承擔着增強國家文化軟實力

國家文化和旅遊部副部長張旭表示，中央政府支持香港中外文化藝術交流中心，是對目前香港迫切發展需求作出回應，為香港未來發展確立新定位並培育新優勢。他指，國家藝術基金自2021年起對港澳全面開放，讓港澳地區的藝術機構和藝術工作者可直接申報資助項目。另外，國家文化和旅遊部亦積極推動內地優秀藝術考級機構與香港機構合作，展開藝術培訓和考級。他提到，中國文學藝術界聯合會將認真研究向港澳文藝工作者開展職稱評審的相關政策，將港澳納入國家藝術系列職稱評審體系。

張旭亦表示，香港作為中外文化藝術交流中心，承擔着增強國家文化軟實力，及提升中華文化影響力的重要任務，指香港也要主動肩負建設文化強國使命，發揮中西文化交流的紐帶，講好「一國兩制」成功實踐的香港故事。

汪明荃指，「十四五規劃」將香港重新定位為中外文化藝術交流中心，形容這是一個大任務，又透過已有領導向業界解釋如何申請基金，認為新定位和藝術基金可協助業界創作的工作，讓業界可進入內地演出，將香港文藝水平提升。（盧翊銘攝）

徐英偉指為青年人提供發展機會 有助人心回歸

民政事務局局長徐英偉以錄像形式就活動進行總結發言，表示文化藝術是社會的靈魂，反映社會價值觀，指香港擁有中國濃厚文化和特色，並香港可以利用中外文化藝術交流中心的新定位，將藝術文化產業化，為香港青年人提供發展及就業機會，有助人心回歸。

他在講話中又提到，要維護「一國兩制」在香港行穩致遠，需要《完善選舉制度》並落實「愛國者治港」，使《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序得到有效的維護。他又指過程中的細節「有商有量」，亦有空間可以作完善。

曾志偉指，是次對業界帶來很大的鼓勵，認為能夠藉此加強中西文化合作交流。（盧翊銘攝）

演藝界人士對香港成中外文化藝術交流中心表示支持

八和會館主席汪明荃出席活動後表示，本港藝文業界過往一直主動爭取申領國家藝術基金，惟因種種原因未能成事。她指「十四五規劃」將香港重新定位為中外文化藝術交流中心，形容這是一個大任務，又透過已有領導向業界解釋如何申請基金，認為新定位和藝術基金可協助業界創作的工作，讓業界可進入內地演出，將香港文藝水平提升。

粵劇演員謝曉瑩表示，感謝希望將來可以促進更多中港文化交流，以及將香港粵劇推廣至其他地方，因為本港粵劇是香港本地文化和傳統中華文化的結晶。

曾志偉亦指，是次對業界帶來很大的鼓勵，認為能夠藉此加強中西文化合作交流。