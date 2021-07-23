林鄭月娥：同情暴徒、與警方對立者　都欠警隊一個道歉

特首林鄭月娥今日（23日）出席港台英文台節目期間，回顧2019年的社會事件。她提到，警察在2019年6月後受到「不公平的對待」，但監警會報告及「各種事實」顯示指控都是不當的，認為同情「暴徒」、與警方對立的人，都欠警隊一個道歉。



否認利用警隊回應政治問題

林鄭月娥指，「2019年6月後，很多人反對警察，包括一部分公務員。」她認為，警察受到眾多不公平的對待，但監警會報告及「各種事實」證明指控不正確：「那些同情暴徒、反對警察的人，我認為他們都欠警察一個道歉。」

林鄭又否認利用警隊回應政治問題，指當時發生的不是政治問題，而是「治安問題」，舉例指有人扔汽油彈和磚頭、襲擊不同政見人士，認為即使對政府有不滿，都不能將暴力合理化。

回望2019年《逃犯條例》修訂爭議，林鄭表示會就「解說工作不佳」承擔責任，但至今都不會視當初推動修例是「錯誤」。她又指，明明政府已撤回條例草案，就像2003年政府撤回23條草案的程序一樣，可是社會亂局仍然繼續：「到底是什麼，促使往後社會繼續動亂，在大學等等地方持續下去？」

至於有外媒流出錄音指，林鄭承認自己造成了「不可原諒的破壞」，她回應指這是閉門會議的內容：「媒體不應該報道這種場合的內容。」其後主持人表示這些內容涉及公眾利益，林鄭笑指：「我現在知道媒體是怎麼運作了。」

稱有「孤狼式恐襲」風險 難到社區中心諮詢

林鄭亦在節目中，大談今年施政報告準備工作。她指這將是其本屆任內最後一份施政報告，至今已計劃的工作有94%至95%已完成，仍有一些地方需要努力。林鄭指，雖然施政報告發表距離任期完結只有約8個月，但香港政治局面恢復穩定下，仍然希望為未來香港勾畫更長遠的藍圖，包括深度參與國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區等。

林鄭指，將就施政報告作多方面的諮詢，形式包括線上和線下，可是「對於特首來說，總會有保安上的考慮，特別是近日我們會見到『孤狼式恐襲』的風險，所以再去社區會堂與市民對話，或許不太可能了。」不過被主持人問到為何較少出席英文台節目時，林鄭承諾會提醒司局長，多些出席英語節目，讓英語媒體也有同樣機會訪問官員。