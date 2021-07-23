選委會︱一文看清選管會指引主要更新　投票改朝9晚6、首電子派票

選委會界別分組選舉9月舉行，選舉管理委員會今日（23日）召開記者會，公布選委會選舉指引。因應選舉制度的修改，是次指引亦有多處地方有更新，本文將整理較重要的更新項目。

其中電子選民登記冊，將首次投入使用，不過電子投票技術暫時未能採用，市民仍須自行以紙本形式蓋印，但這可同時避免有市民不懂使用電子裝置的問題。



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1. 投票時間改成朝9晚6

投票時間由原先的15小時，即上午7時半至晚上10時半，縮短至9小時，即上午9時至下午6時。

選管會解釋，考慮到2021年選委會界別分組一般選舉的選民人數減至約8,000人，為善用公共資源和人手，選管會決定縮短投票時間。選舉事務處會就新的投票時間加強宣傳，亦會在投票通知卡和候選人簡介郵件的信封面上印上顯眼信息，以提示投票人新的投票時間。

馮驊表示，稍後會在單張中以顯眼字句，提醒投票人士相關改動。

2. 電子派票

今次2021年選委會界別分組一般選舉的投票站（專用投票站除外）會首次使用電子選民登記冊系統發出選票。工作人員會先以平板電腦掃描投票人的身份證，核實分發選票的種類。為確保投票保密，系統不會記錄發給投票人是哪一張選票，票站也不會有人臉識別裝置。

選舉事務處資訊科技管理組高級系統經理李潤流示範使用電子選民登記冊系統，投票的市民只需要將身份證交給工作人員，由工作人員掃瞄身份證，系統會顯示該名選民的部份身分證號碼以及獲授權投票的界別供選民核實，其後工作人員會確認發出選票。

李潤流指，整個過程選民只需要向工作人員提交身分證，不涉及其他操作，毋需擔心不懂操作電子系統。他說，電子選民登記冊有偵測系統防止市民重複投票，已投票的市民不會再獲發選票。

馮驊補充，經過3位專家審視系統安全、風險及私隱等，確認沒有問題。他指，平板電腦不會儲存選民資料，所有收集到的資料會以加密形儲存在政府雲端伺服器內，須由兩名指定人員輸入雙重密碼，才可存取。

3. 設「關愛隊」

選管會在原定去年的立法會選舉指引中，未有接納「關愛隊」的建議。然而政府在修改選舉制度本地立法過程中，一錘定音須設「關愛隊」予有需要人士。

選管會指出，投票站主任會在投票站外設立兩條隊伍，一條供有需要人士（即年滿70歲人士、因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士及孕婦）使用，另一條供其他一般人士使用。投票站內亦備有座椅，供有需要人士坐下休息，稍後才到隊伍輪候領取選票。

4. 藉公開活動煽惑另⼀人不投票或投無效票

由於今年選舉修例中，包含禁止煽惑他人不投票或投無效票，因此今次更新的指引中亦包含相關章節，具體形式包括：(a) 向公眾作出的任何形式的通訊，包括講話、書寫、印刷、展示通告、廣播、於屏幕放映及播放紀錄帶或其他經記錄的材料；可由公眾觀察到的而不屬(a)段提述的通訊形式的任何行徑，包括動作、姿勢及手勢及穿戴或展示衣服、標誌、旗幟、標記及徽章；向公眾分發或傳布任何材料。

不過馮驊在記者會中，無正面回應哪些手勢或衣著等會被視為違例，僅表示希望任何人都能在「自主、不受干擾及保密」情況之下投票。

前年區議會選舉中，多個票站大排長龍，建制派質疑有人刻意重複排隊妨礙長者投票，要求往後選舉設「關愛隊」。（資料圖片）

5. 防疫安排

選舉管理委員會通過新聞稿指出，選舉事務處將推行多項措施，防止病毒在投票站和點票站散播，包括所有投票站及點票站工作人員必須戴上外科口罩或其他衞生防護中心建議的防護裝備，而有發燒徵狀的工作人員不可以執行選舉職務。

進入投票站及點票站前，候選人及其代理人、投票人／獲授權代表必須戴上自備的外科口罩，並使用消毒潔手液清潔雙手，以及量度體溫。候選人或其代理人因會較長時間停留在投票站及點票站，如有發燒徵狀，就不可以進入投票站及點票站，並可找無發燒徵狀的代理人代替；投票人／獲授權代表若有發燒徵狀，由於只會短暫停留在投票站，會被引領到較為隱蔽的特別投票間投票，而特別投票間每次使用後，均會進行消毒；投票站工作人員亦會在有需要時利用清潔用品為投票站消毒。