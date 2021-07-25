葉劉：劏房是「香港之恥」　倡港鐵撥歸鐵路上蓋用地予政府建屋

港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，期盼香港未來可告別劏房、籠屋。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀今早（25日）形容劏房是「香港之恥」，希望10月通過規管劏房租管條例，令租金加幅受規管、不可濫收水費、及電費，但認同政府對起始租金暫不規管，相信估價需時，未來可再考慮。

葉劉淑儀認為，港府未來在房屋方面可考慮向港鐵開刀，因為港鐵建屋利潤很高，認為港鐵應將部分港鐵站上蓋房屋交回政府，又批評港鐵對政府毫無承擔，就算有兩名官員在董事局，仍無發揮影響力，「錢就我的，責任你分，世界上有咁好嘅生意？」她相信，如果將港鐵最好的樓盤部分以成本價交給市民，移民亦會減少。

她稱明白特首林鄭月娥在覓地方面有難處，認為港府應與中央討論取用大灣區土地，又提到自己建議將葵涌貨櫃碼頭搬到桂山島，指前規劃署署長凌嘉勤亦曾向林鄭諫言，即使可能面對不少條例需要修訂，亦無問題，「而家可以修改啦，立法會由建制派管嘛。」



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葉劉在電台節目上強調，本港不應再有劏房瘋狂加租或造成致命意外，強調分租屋本身沒有問題，但需要安全、衞生、租金合理。

提到土地供應，葉劉指本港中長期最重要是增加土地供應，認為明日大嶼建地1000公頃亦太遙遠，指交通基建如興建隧道必定有延誤。她又指，以前政府不敢打「綠化地」的主意，但今次土地共享計劃有此動作，是因為以前土地正義聯盟、本土研究社等在立法會的泛民代表「好惡」，令以往官員不敢考慮。

她提到，未來商界在選委會的票數少了很多，不同以往受制於由1200人組成的選委會，「（商界票）少了很多，（特首）可以全心全意為市民，不用顧慮咁多喇。」

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批港府近年欠財政紀律 籲想辦法開源節流

節目主持人指，香港政府財富主要來自土地收益，問葉劉如果增加了土地供應，收入少了要如何平衡？葉劉認為，當局清楚一旦調整賣地政策將有深遠影響，指港府雖然不承認，但本港素來都奉行高地價政策。她強調，港府需要開源節流，批評過去幾年沒有了財政紀律，「幾十億咁造基金」。

她提到，自己曾表明對長者乘車優惠擴至60至64歲人士有保留，而該優惠未來需要做實名登記，不可再有濫用，例如「長車短搭」等。

批繪本荼毒兒童心靈

另外，「香港言語治療師總工會」被警方控告涉嫌串謀發布煽動刊物，曾任保安局長的葉劉淑儀表示，繪本內容挑起市民對政府及內地人仇恨，特別影響小朋友，荼毒兒童心靈，相信警方有足夠證據調查起訴，但最終是否違法由法庭決定。

至於案件會否影響出版自由，葉劉淑儀稱，只要有關人士並無犯罪意圖，並非想挑起仇恨或顛覆政府則並無問題，相信只有極少數人抱有這種心態。

葉劉又指，港區國安法目前已處理4類國家安全罪行，但仍有漏洞要填補，認同政府需要處理。她指，2003年《基本法》23條的條例草案較寬鬆，認為政府就23條立法應配合形勢發展，重新檢討，例如目前官方機密條例及間諜罪行較為落後，03年時亦無處理。