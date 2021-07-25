工聯會：破欠基金申請時間太長　倡預先審批、調整上限至7.6萬元

工聯會今日（25日）就破產欠薪保障基金待優化召開記者會，建議政府調整欠薪特惠款項上限至76,000元、縮短申請時間、發放失業援助金等。

工聯會理事長、「救失業，保就業」專責小組召集人黃國指，破欠基金部分特惠款項金額上限25年未有調整，加上申索時間長達一至兩年，導致工友未能及時得到足額補償，是極之不合理和不公道，促政府積極調整安排。



建議上調欠薪特惠款項上限至76000元

工聯會今日（25日）召開記者會，促政府調整破產欠薪保障基金各款項金額上限以及申請程序。專責小組召集人之一丘燿誠表示，不少基金申請者因服務年數、工作時數、欠薪時長等種種因素，導致索償金額超出上限36000元，追討不到足額的補償金。

工聯會指，部分特惠款項上限自1996年以來未有作出調整，極之不合理，建議以2020年工資中位數19000元的4倍為參考，調升欠薪特惠款項至76000元；其他特惠款項，如代通知金、遣散費、未放年假及法定假期薪酬，則按工資水平作變動調整。

倡預先審批申請 縮減6至10星期申請時間

百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，申請破欠基金需要經過勞工處、勞資審裁處、法援署等多個部門，整個基本申請程序需時約9個月，部分甚或長達一至兩年。他認為花長時間才收到「救命錢」並不合理，建議在僱主簽署「無能力支付欠款聲明書」後，勞工處即時展開程序，預先審批申請，希望縮減6至10星期的申請時間。

香港與內地通關仍未有期。（資料圖片）

業界期望有條件通關 黃國：官員應多落區了解

林志忠希望能夠有條件通關，指單靠內銷不能支撐旅遊及零售業。黃國亦表示，不少店舖因未能通關而結業，市民要靠積蓄過活，儲蓄耗光後只好申請破產，但現時的破欠基金令不少工友的補償金大打折扣，變相剝奪勞動付出。

他指，失業率雖有所下跌，但由於現時工種出現零散化跡象，僱用模式出現大轉變，如不少市民「炒散」、自僱或自由工作，數字未能反映真實狀況，「政府官員應該多落區了解真實情況，而非在辦公室看表面的數字。」