伍家朗球衣風波︱穆家駿帖文捱轟　黃均瑜：個人言論不代表教聯會

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗早前在男單分組賽打響頭炮，但民建聯成員、教聯會副主席穆家駿在昨日（25日）其Facebook專頁撰文，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，又稱「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」穆家駿事後遭「backfire」，被質疑過度敏感、為港隊運動員添加不必要政治壓力，其專頁兩個相關帖子有數以萬計網民「派嬲」，至今早整個專頁更突然消失。

教聯會會長黃均瑜回覆《香港01》查詢時指出，暫未全盤掌握事件，強調這是穆家駿個人言論，不代表教聯會。他正聯絡其他領導層，商討事件後續處理。



+ 2

黃：需時研究事件始末

黃均瑜指，仍需一些時間研究事件來龍去脈，難以具體評論，留意到近一天媒體相當關注事件，正聯絡教聯會其他領導層商討事件，預料包括穆家駿本人。各人將討論會方是否需就事件「表達一個態度」，但坦言這未必是教聯會現時最優先處理項目。

被問到今次事件會否影響教聯會形象，黃均瑜表示難以評估，但指出：「他（穆家駿）也是『網紅』，常在網上發表各種意見，我們當然尊重這個權利，至於這些言論是否適當，會否引起大家誤會，或是令一些市民反感，這個我們會再評估。他所說的話，也不是代表教聯會，純粹個人言論。」