正在東京奧運積極應戰的港隊羽毛球「一哥」伍家朗,前晚出賽時身穿黑色上衣,背部以白色字體印上其英文縮寫及「HONG KONG CHINA」,沒附區旗標誌,遭民建聯成員穆家駿「強烈譴責」,結果反被輿論炮轟,其Facebook專頁。伍家朗昨解釋,由於沒球衣贊助,故須自行準備比賽球衣,並未獲授權印上區旗。

伍家朗身穿的黑色運動衣看似平平無奇,但原來這件戰衣大有來頭,是來自加拿大運動服裝品牌Lululemon。伍家朗在Instagram提及,不少粉絲和朋友好奇他為何穿起Lululemon運動衣比賽,他強調由於與運動品牌Yonex的贊助已結束,需要自行為比賽準備衣服,故選擇穿起來舒服的衣服(I choose the clothes that I feel comfortable to wear)。



Lululemon定價高、舒適見稱 受女士追捧

伍家朗發帖文後,Lululemon隨即留言稱,感激公司的產品令他有不錯感覺,強調將會為伍家朗加油打氣,支持對方作賽。來自加拿大、有「運動服界的Apple」之稱Lululemon,近年打入香港市場,一條瑜伽運動褲定價約1000元,產品以舒適見稱,深受女士歡迎,不少人喜歡穿其運動褲學瑜伽、做運動。

亞太區品牌副總裁嚴英健曾接受《香港01》訪問時指,公司並非刻意將產品定於高價,而是希望提供產品給追求質素的消費者。他又指,公司會用上獨家的布料,根據各地人口的身材比例來設計產品,令客人穿上產品時可以更修身;同時產品注重細節,如減少車線數量,以降低摩擦量等。

網民籲Lululemon贊助伍家朗

這次黑色運動衣風波中,有網民形容Lululemon成為「最大贏家」,呼籲公司為伍家朗提供贊助。

至於包辦港隊大型賽事制服的官方贊助商FILA,據報正研究向伍家朗作個人贊助的可能性。FILA現時贊助香港乒乓總會,其中香港隊混雙乒乓球組合黃鎮廷和杜凱琹出戰時,均可見身穿由FILA贊助的賽事球衣。

