正在東京奧運積極應戰的港隊羽毛球「一哥」伍家朗，前晚出賽時身穿黑色上衣，背部以白色字體印上其英文縮寫及「HONG KONG CHINA」，沒附區旗標誌，遭民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，結果反被輿論炮轟，其Facebook專頁。伍家朗昨解釋，由於沒球衣贊助，故須自行準備比賽球衣，並未獲授權印上區旗。

伍家朗身穿的黑色運動衣看似平平無奇，但原來這件戰衣大有來頭，是來自加拿大運動服裝品牌Lululemon。伍家朗在Instagram提及，不少粉絲和朋友好奇他為何穿起Lululemon運動衣比賽，他強調由於與運動品牌Yonex的贊助已結束，需要自行為比賽準備衣服，故選擇穿起來舒服的衣服（I choose the clothes that I feel comfortable to wear）。



Lululemon定價高、舒適見稱 受女士追捧

伍家朗發帖文後，Lululemon隨即留言稱，感激公司的產品令他有不錯感覺，強調將會為伍家朗加油打氣，支持對方作賽。來自加拿大、有「運動服界的Apple」之稱Lululemon，近年打入香港市場，一條瑜伽運動褲定價約1000元，產品以舒適見稱，深受女士歡迎，不少人喜歡穿其運動褲學瑜伽、做運動。

亞太區品牌副總裁嚴英健曾接受《香港01》訪問時指，公司並非刻意將產品定於高價，而是希望提供產品給追求質素的消費者。他又指，公司會用上獨家的布料，根據各地人口的身材比例來設計產品，令客人穿上產品時可以更修身；同時產品注重細節，如減少車線數量，以降低摩擦量等。

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網民籲Lululemon贊助伍家朗

這次黑色運動衣風波中，有網民形容Lululemon成為「最大贏家」，呼籲公司為伍家朗提供贊助。

至於包辦港隊大型賽事制服的官方贊助商FILA，據報正研究向伍家朗作個人贊助的可能性。FILA現時贊助香港乒乓總會，其中香港隊混雙乒乓球組合黃鎮廷和杜凱琹出戰時，均可見身穿由FILA贊助的賽事球衣。

▼伍家朗生活照▼

