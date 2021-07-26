伍家朗球衣風波　貝鈞奇籲勿政治化　運動員代表香港是榮耀

香港羽毛球「一哥」伍家朗因穿沒印區旗黑色衣服出戰奧運被建制派抨擊，伍家朗及香港羽毛球總會解釋後，發文者穆家駿被狂派嬲嬲，facebook專頁今早（26日）更突然消失。香港奧運代表團團長貝鈞奇今（26日）強調，運動員代表香港是榮耀，不會無故出現沒有區徽情況，期望外界勿將事件政治化，以讓家朗在不被外間聲音或人士影響下保作戰狀態。

貝表示，為家朗球衣印上區徽一事至昨晚仍在研究中，須視乎能否趕及製作，盡量希望餘下賽事可以為其球衣印上區徽。



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貝鈞奇說，港隊出戰奧運多個項目，每隊比賽服飾由相關總會負責，而非一間贊助商負責全部港隊球衣。他說，伍家朗是次剛巧在一個月前與贊助商完約，而羽總與其溝通亦有不足，故未能穿上印有區徽的球衣作賽，但他所穿的球衣符合奧運標準，可以出場比賽。貝認為，伍與羽總已相繼解說，希望可以釋疑。

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貝說，目前希望事件盡量避免政治化，指伍家朗的團隊和教練以平常心處理事件，目前專注比賽取得佳績，期望不受外界影響比賽狀態。貝續說，每個運動員都希望代表香港作賽，份屬榮耀，「唔會話無端端冇區徽嘅情況出現」。

至於未來伍家朗出賽會否可穿上有區徽或區旗的球衣，貝鈞奇表示，至昨日仍在研究中，盡量希望可做到，香港奧委會秘書處正努力協調，而伍家朗仍有兩三件球衣可替換。