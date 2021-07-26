伍家朗球衣風波　民建聯穆家駿遭萬人派嬲　Facebook專頁突消失

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，早前在男單分組賽打響頭炮，惟網民焦點卻落在伍家朗穿上全黑球衣上陣。民建聯成員、中學教師穆家駿在其Facebook專頁撰文，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」

穆家駿的言論惹起爭議，有1.5萬人在其貼文「派嬲嬲」，民建聯當晚亦在社交網站發文，指香港羽毛球總會的安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會，並敦促總會儘快與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽。

穆家駿一度在羽毛球總會發聲明後再發文稱：「大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績」等。不過其Facebook專頁今早（26日）突然消失，無法連上。



+ 3

民建聯昨晚透過立法會議員張國鈞的Facebook專頁發文，指伍家朗在出發奧運前因未能夠與現有贊助商YONEX 續約，以致未有球衣在奧運會出賽，並需自行安排球衣參賽，認為香港羽毛球運動員正全力應付比賽，香港羽毛球總會理應為隊員做好各方面的支援和安排，讓球員可專心備戰和作賽。

民建聯指，在球衣問題上，香港羽毛球總會的安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會。民建聯又稱，得悉特區政府非常關注事件，並正全力協助總會解決有關問題，敦促總會儘快跟港協暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽。

伍家朗昨日在社交網頁解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。他強調，一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，希望外界關注運動員表現而非衣着，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧。」

▼伍家朗生活照▼

