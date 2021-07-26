伍家朗球衣風波　民建聯穆家駿遭萬人派嬲　Facebook專頁突消失

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，早前在男單分組賽打響頭炮，惟網民焦點卻落在伍家朗穿上全黑球衣上陣。民建聯成員、中學教師穆家駿在其Facebook專頁撰文，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」
穆家駿的言論惹起爭議，有1.5萬人在其貼文「派嬲嬲」，民建聯當晚亦在社交網站發文，指香港羽毛球總會的安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會，並敦促總會儘快與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽。
穆家駿一度在羽毛球總會發聲明後再發文稱：「大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績」等。不過其Facebook專頁今早（26日）突然消失，無法連上。
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民建聯昨晚透過立法會議員張國鈞的Facebook專頁發文，指伍家朗在出發奧運前因未能夠與現有贊助商YONEX 續約，以致未有球衣在奧運會出賽，並需自行安排球衣參賽，認為香港羽毛球運動員正全力應付比賽，香港羽毛球總會理應為隊員做好各方面的支援和安排，讓球員可專心備戰和作賽。
民建聯指，在球衣問題上，香港羽毛球總會的安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會。民建聯又稱，得悉特區政府非常關注事件，並正全力協助總會解決有關問題，敦促總會儘快跟港協暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽。
羽總發聲明 已洽港協暨奧委會 冀助伍家朗下場穿印區旗球衣出賽霍啟剛力撐伍家朗東奧黑衣作賽並非刻意：佢有兩件深色、兩件淺色民建聯批伍家朗黑衫上陣 政府中人指符要求 伍：無獲授權印區旗東京奧運︱伍家朗為身穿黑衣解畫 「一直為代表香港比賽感自豪」
伍家朗昨日在社交網頁解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。他強調，一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，希望外界關注運動員表現而非衣着，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧。」
▼伍家朗生活照▼
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