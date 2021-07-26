六四32︱「六四紀念館」被控無牌經營　支聯會明出庭認罪

支聯會於今年5月底、六四事件32周年前夕，於旺角重開六四紀念館，加入新的「八九民運與香港」圖片展，並布置當年天安門廣場及維園燭光場景，讓市民獻花悼念。不過6月1日下午，食環署人員到「六四紀念館」調查，指支聯會未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》。

支聯會今日（26日）發表聲明指，經諮詢法律意見後，明日（27日）將出庭答辯認罪。



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稱不再糾纏法律及事實問題

支聯會指出，日前收到食環署及法庭傳票，指「有人提出告發，指稱你2021年5月31日至2021年6月1日期間，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所批出的牌照而經營在九龍旺角旺角道11-13號藝旺商業大廈10樓[六四紀念館]的處所，作為一個公眾娛樂場所，即圖畫、文件、物品、報章及影片展覽。」傳票規定支聯會於2021年7月27日下午2時30分到九龍城裁判法院第3法庭，在屆時主審的裁判官席前，就上述告發作出答辯，並依法接受進一步處置。

聲明提到，會方經諮詢法律意見後，決定不再就有關法律及事實問題作糾纏，並指示律師代表於7月27日出庭答辯認罪。

支聯會表示：「面對當前困難的政治形勢，支聯會將在力所能及範圍，研究透過其他方式延續『六四紀念館』的工作，繼續推動中國民主教育宣傳，說出『六四』真相，堅持要求平反八九民運。