「六四紀念館」宣布暫時閉館　食環署昨調查涉違公眾娛樂場所例

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-02 10:16

今年六四燭光晚會再不被批准，支聯會周日重開「六四紀念館」後，昨日下午被食環署人員調查，指支聯會未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》。 支聯會今日宣布，「六四紀念館」管理委員會經商議後，認為需要對事件進一步諮詢法律意見，及為保障工作人員及參觀者的安全，議決暫時關閉紀念館，直至另行通告。

+ 4 + 4 + 4

「六四紀念館」館長麥海華表示，面對當前困難的政治形勢，支聯會仍深信香港人毋忘「六四」情懷不會消失，寄語港人以智慧和靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己的方式，在合適的時間和地點悼念「六四」。



「六四紀念館」剛於周日5月30日下午2時重開。館方指，他們開館三天有逾550人參觀，支聯會感謝香港市民的支持和毋忘「六四」。

六四晚會上訴駁回後重開 蔡耀昌原定今年六四在館悼念

支聯會今年申辦六四遊行及集會被警方以防疫為由第二度禁止，隨後上訴亦被駁回。支聯會秘書長蔡耀昌在「六四紀念館」重開時表示，遺憾今年不能在維園舉行合法集會，但不代表支聯會不能悼念，歡迎市民到紀念館參觀、悼念，又指自己在今年六四當晚，將留在紀念館悼念。



今年紀念館特別設立場區，將北京天安門廣場的場景與維園燭光合併。一眾支聯會常委之後手持鮮花，在展館供市民悼念的佈置默哀一分鐘，其後向民主女神像獻花。