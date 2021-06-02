六四紀念館｜大律師：展覽性質須取牌　促食環交代現時才執法原因

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-02 18:42

今年是六四事件32周年，支聯會於旺角的六四紀念館重開三日，昨晚（1日）突被食環署「查牌」，指他們未領有公眾娛樂牌照，支聯會今早（2日）決定暫時閉館。翻查《公眾娛樂場所條例》，「娛樂」定義下包括音樂會、展覽等活動，如沒有取得牌照，則不得經營或使用任何公眾娛樂場所。 有大律師指，六四紀念館性質符合「娛樂」的定義，須領取牌照，直言「如果無牌偷雞就唔係幾理想」。對於為何2019年六四紀念館開幕時當局未有執法，大律師強調在法律上食環署現時亦有權利執法，惟認為當局應交代為何近日才執法，以釋除市民覺得當局有政治原因的疑慮。

重開3日逾550人參觀

六四紀念館於上月30日重新開放，開館3天已有逾550人參觀。然而昨日（1日）下午食環署人員到該館調查，指支聯會未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》。支聯會認為需要進一步諮詢法律意見，決定暫時關閉紀念館。

翻查《公眾娛樂場所條例》，任何臨時或永久性的場所、建築物等可容納公眾的地方，在其內有一次或多於一次的公眾娛樂活動舉辦，或讓公眾入場的任何娛樂，而不論是否收取入場費則可定義為公眾娛樂場所。而「娛樂」定義下的項目包括芭蕾舞、舞台表演、電影放映；展覽如攝影展覽、書刊展覽等。

陸偉雄：無論是否收費亦須領取牌照

執業大律師陸偉雄指出，畫展、書展等只要開放予公眾，無論是否收費亦須領取牌照，故六四紀念館的確須取牌。他解釋，領取公眾娛樂場所牌照主要須檢視場地屋宇結構、消防設施等：「如果太多人屋宇結構可能負荷唔到」，因為須審視是否符合條件。

+ 4 + 4 + 4

食環署：近日接獲投訴

六四紀念館於2019年在現址開幕，為何當局當時不執法，待近日臨近六四才執法？陸偉雄強調當局在法律上有權利在現時執法，舉例指：「2019年有車輛非法泊車，當年無抄牌，但警方到現時都有權抄牌。」惟他認同時間上「有奇怪位」，或令市民覺得執法行動有政治考慮。他認為食環署要解釋現時才執法的原因，「無謂作揣測」。

食環署則回覆指，近日接獲投訴，指有人在旺角道一座商業大廈的一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所。食環署經調查及取證後，昨日向涉嫌違反條例人士展開執法程序。