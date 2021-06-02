六四紀念館暫關閉　蔡耀昌：6.4前重開不容易　正評估法律風險

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-02 14:07

支聯會六四紀念館重開三日，昨晚突被食環署「查牌」，指他們未領有公眾娛樂牌照，支聯會今早（2日）決定暫時閉館。支聯會秘書蔡耀昌表示，當局針對支聯會的說法在法律上有不清晰之處，強調支聯會一直合法，在法律框架下進行活動，但仍會認真評估，小心應對。他說，對「似是而非」的說法不會理會，強調支聯會立場沒有改變，不會作無原則退讓。 蔡耀昌指，六四紀念館暫關閉在6月4日前重開不容易，需諮詢法律意見，正評估風險。支聯會申請六四維園集會被禁後，蔡耀昌曾表示會留在紀念館悼念，並開放予公眾參與。

蔡耀昌中午見記者時表示，有消息指六四當日身穿黑衣或會犯法，他質疑為何一些以往被認為屬於自由的行為，會被視作違法，強調警方要提出法律依據，不是以變相「恐嚇港人」的方式處理。他認為，警方對於一些正式或非正式的說法，絕對有責任向公眾、傳媒作詳細交代，呼籲市民小心。

他指，在今日的政治環境下，不時會有「有理說不清」的情況，希望大家最重要是小心。

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蔡耀昌：支聯會在法律空間內運作

面對各種政治壓力，蔡耀昌形容需要「見招拆招」，有記者問他今次已需要閉館，預料未來要如何「拆招」？蔡耀昌說，現時想像不到未來風險，只能每一步都先做好自己的工作，強調支聯會不會貿然、無原則地作出退讓，只要研究過法律上站得住腳，就不會退讓，目前就風險方面，則有安全考慮。

蔡耀昌指，支聯會目前更難做到宣傳等工作，強調該會作為組織的立場沒有改變、後退，組織仍然清楚地合法存在，會在法律空間內運作。