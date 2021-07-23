鄭若驊申報8項物業成為高官「樓王」　李家超、鄧炳強各申報1項

政府發言人表示，今日（23日）已更新行政長官、各政治委任官員及行政會議成員的個人利益申報資料，連同行政長官林鄭月娥及其他官守議員17人中，律政司司長鄭若驊申報最多物業，共有8項，成為「樓王」；其次為財經事務及庫務局局長許正宇，申報持有7項物業。

今年新上任的政務司司長李家超及保安局局長鄧炳強各自申報1項物業，而運輸及房屋局局長陳帆及教育局局長楊潤雄，同樣未有申報任何物業。



律政司司長鄭若驊申報最多物業，共有8項，成為「樓王」。（鄭子峰攝）

鄭若驊申報8項物業，當中有1個屯門的住宅單位及1個沙田連車位住宅單位供家人住用、1 個沙田工廈單位供家人儲物用、1個南區連車位住宅單位出租用、1個北京住宅單位作偶爾自住用、1個雲南的空置住宅單位、其丈夫則擁有1個屯門自住單位自住用，以及1個中西區住宅連車位自用。

許正宇申報7項物業，包括1個灣仔有出租住宅單位、兩個與家人共同在灣仔擁有的住宅連車位出租用、1個中西區住宅連車位供家人住，由太太擁有。另外，1個澳洲住宅單位連車位出租，1個杭州住宅單位自用，由太太全資擁有。亦有1個新加坡住宅作自用，由太太及其家人擁有。

今年新上任的李家超及鄧炳強各自申報1項物業。李家超申報擁有1個油尖旺區住宅連車位，與太太共同擁有；而鄧炳強則申報擁有1個南區住宅單位，是以個人名義擁有及供家庭成員居住。

運輸及房屋局局長陳帆及教育局局長楊潤雄則未有申報持有物業。