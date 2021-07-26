張家朗勇奪金牌　林鄭視像通話致賀：我和市民一樣都感到十分興奮

港隊劍擊代表在東京奧運寫下港隊歷史佳續！香港男子劍擊代表張家朗在花劍決賽，擊敗意大利選手加羅索，成為自1996年以來，首名港隊選手取得奧運金牌，寫下香港歷史重要一頁。

行政長官林鄭月娥發新聞稿，對張家朗和他的教練致以衷心祝賀，「我和很多市民一樣，透過電視直播緊貼家朗今天的比賽，為他打氣。家朗技術出眾，而且在比賽中冷靜沉著，在逆境時展現出過人鬥志，最終成功為香港創造歷史，令人振奮。他的佳績證明了香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲。」

林鄭月娥晚上稱，透過正在東京支持運動員的同事，安排與張家朗視像通話，親自向他送上祝賀，「請他和隊員好好休息，之後在團體賽有同樣高水準的發揮。」

全國政協副主席、前特首梁振英亦在fb發文致賀，「熱烈祝賀張家朗為香港取得 歷史性奧運第二面金牌！」

財政司司長陳茂波發文，稱比賽令他「好熱血好感動」，「恭喜家朗勇奪東京奧運男子個人花劍金牌，也是回歸後香港第一金！實至名歸！全香港都為你感到驕傲！恭喜！」



【張家朗奪金】

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林鄭稱晚上立即透過正在東京支持運動員的同事，安排與張家朗視像通話，親自向他送上祝賀。（林鄭月娥facebook）

林鄭稱市民支持不可或缺

林鄭晚上在社交網頁發文，稱張伍朗為香港贏得奧運金牌，她和市民一樣感到十分興奮，稱晚上立即透過正在東京支持運動員的同事，安排與家朗視像通話，親自向他送上祝賀，並請他和隊員好好休息，冀他在團體賽有同樣高水準的發揮。

林鄭又說：「家朗的成功除了自身努力之外，家人、隊友、教練、劍撃總會、體院及其他支援人員都擔當重要角色，我在此亦向他們送上祝賀和表示感謝。當然，市民的支持同樣不可或缺，請大家繼續支持香港運動員！」

林鄭月娥與徐英偉觀看張家朗賽事。（政府新聞處）

民政事務局局長徐英偉恭賀張家朗奪金，「張家朗比賽時技術發揮出色，並保持高度集中，取得獎牌是莫大的榮耀，我期望他繼續發光發熱，再創輝煌。」

民建聯亦迅速在Facebook發文，熱烈祝賀張家朗奪得奧運男子花劍個人賽金牌，形容張為國家、為香港爭光，但引來大批網民留言質問民建聯為何不就伍家朗球衣事件致歉。

【張家朗殺入4強】

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