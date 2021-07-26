張家朗奧運奪金　決賽力克上屆冠軍　勇奪香港史上第二金

不論勝負，「香港劍神」張家朗已為香港劍擊寫下新一頁，成為史上首位打入奧運決賽的劍手，所有港人當然希望家朗再下一城，勇奪奧運金牌。

張家朗與里約奧運冠軍加羅索爭金，「香港劍神」在決賽以15：11擊敗對手，勇奪香港史上第二金。

01體育記者 高詩琦﹑楊宇翹 東京直擊



東京奧運男子花劍決賽，歷史性出現香港劍手的身影，「香港劍神」張家朗大炒世界一哥﹑絕地反勝俄羅斯劍手﹑再挫捷克的祖賓尼治，一口氣殺入決賽，無論如何也是香港劍擊隊的最佳成績。

張家朗決賽鬥上屆奧運金牌得主﹑意大利劍手加羅索（Daniele GAROZZO），「香港劍神」再以搶攻先拔頭籌，加羅索及後連取4分，一度1：4落後，家朗全日比賽韌力十足，今仗亦不例外，連取5分，反超前6：4。

對手因傷需要軍醫治理，張家朗坐在決賽台靜候。（高詩琦攝）

加羅索及後受傷需要軍醫治理，家朗再以搶攻再取一分，拉開比數至10：5，卻連失4分，再度成功「止血」，結果以15：11勇挫意大利名將，成為香港劍擊歷史第一人，奪走東京奧運金牌，亦是港隊今屆首面獎牌。

根據「優秀運動員獎勵計劃」將為奧運獎金加碼，個人賽金牌可獲得500萬獎金。

張家朗，香港史上首面劍擊金牌得主。（高詩琦攝）

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奧運金牌得來不易，立即與教練Greg深情相擁。（高詩琦攝）

張家朗的晉級路：

張家朗大勇挫捷克劍手躋決賽 穩奪港隊首面獎牌

張家朗驚天大逆轉 連取6分殺入4強力爭獎牌

張家朗大炒世界一哥晉級 蔡俊彥不敵日本劍手止步

男子花劍張家朗先挫法國劍手 蔡俊彥反勝齊晉16強

【張家朗大勇再挫捷克劍手殺入決賽】

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【張家朗殺入4強】

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【張家朗首度殺入8強】

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【張家朗闖16強】

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劍擊男神張家朗的另一面：

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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