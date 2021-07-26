伍家朗球衣風波　退役港隊單車代表去信教育局　投訴穆家駿違操守

香港羽毛球「一哥」伍家朗因穿沒印區旗黑色衣服出戰奧運被建制派抨擊，伍家朗、香港羽毛球總會解釋後，「始作俑者」穆家駿被狂派嬲嬲，facebook專頁今早（26日）更突然消失。

曾任全職單車運動員的胡樂雋向《香港01》表示，相關言論對運動員是極大打擊，亦質疑穆家駿以偏概全，有違教師操守，已去信教育局投訴，促其公開道歉。

《香港01》已向教育局及穆家駿任教的培僑中學查詢，正待回覆。



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曾代表港隊征戰亞運等大型賽事的退役單車運動員胡樂雋認為，以運動員角度，四年一度的運動會是最頂尖舞台，要取得入場券非易事，相信伍家朗付出了非常人可理解的努力，就其球衣的批評言論對運動員是極大打擊，「正如國家派一個士兵出去打仗，已經打到焦頭爛額，但後面嘅人無幫佢之餘，仲插佢一刀」。

國家派一個士兵出去打仗，已經打到焦頭爛額，但後面嘅人無幫佢之餘，仲插佢一刀。 胡樂雋

他質疑，穆家駿作為老師，相關言論竟以偏概全，行為極不恰當，認為穆應正式公開道歉，而非單單以「一場誤會」推搪帶過。胡樂雋指，已去信穆任職的中學及教師專業操守小組，促調查言論是否恰當。

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楊潤雄：如收投訴會按既定程序處理

教育局局長楊潤雄今日出席活動後回應事件，指奧運正在進行中，全香港人都應全力支持運動員爭取最佳成績，而羽毛球總會及當時人已解釋，大眾應用平常心看待這件事。楊潤雄又稱，當局不會公開討論個別投訴，但收到投訴會按既定程序處理。

楊潤雄今日回應事件，指奧運正在進行中，全香港人都應全力支持運動員爭取最佳成績。（黃穎津攝）

民建聯成員、中學教師穆家駿早前在facebook專頁撰文，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」相關言論惹起爭議，有1.5萬人在其貼文「派嬲嬲」，羽毛球總會昨亦出面回應，稱已洽港協暨奧委會，冀助伍家朗下場穿印區旗球衣出賽。

穆家駿其後一度再發文稱：「大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績」等，惟仍獲逾萬人派嬲，其Facebook專頁今早更突然消失，無法連上。