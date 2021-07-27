民研：政治滿意率淨值飆11個百分點　近10年新高但仍為負值

香港民意研究所今日（27日）公佈最新的民意調查結果，特首及政府民望相對上次調查未有大變化，但對政治狀況的滿意率淨值則明顯上升11個百分點，至負30個百分點，為2011年12月以來新高。



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政治滿意度創近10年新高 但仍為負值

香港民意研究所於7月19至22日期間，就政府民望及限聚措施，抽樣訪問1,000名市民，今日公佈結果。

調查顯示，市民對政治、經濟，及民生狀況的滿意度中，政治狀況滿意率淨值大幅上升11個百分點，至負30個百分點，創近10年新高，為2011年12月以來最高評分，排行第一，但仍為負值；而經濟及民生狀況分別為負33個百分點及負36個百分點。

特首政府民望無大變化 市民偏向不滿

民望方面未有大變化，行政長官林鄭月娥得分34.7分，較6月30日至7月8日調查微升0.6分，支持率淨值為負48個百分點，較上次輕微下跌1個百分點。政府滿意度淨值較1個月前微升兩個百分點至負34個百分點；信任度淨值上升6個百分點至負12個百分點，兩項數字均指市民對政府介乎「幾不滿」至「一半半」之間。

而社評數值、民情指數及政評數值全低於正常水平，0至200分中，三項數字分別只有83.3、81.1，和75.7。

數字上升不等於市民滿意 學者認爲港人負面情緒仍然明顯

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛評論時表示，港府「出盡九牛二虎之力」改善狀況，中央又大力扶持和插手，但市民對政府的滿意程度並無大改善，認為香港人的負面情緒及不安貫徹在穩定水平。他指其中政治滿意度大幅攀升11個百分點，可能是因爲部份市民在頒佈《國安法》後感較安定，數字上有所調整，但實際上香港人依然感到無力不安。

民意研究所副行政總裁鍾劍華指，數字在極低位反彈不代表有長遠的上升趨勢，市民的負面情緒依然明顯，認為政府要反省。

九成六人認為限聚太緊 大部分家長希望維持小學半日制

新一輪限聚指數調查結果同日公佈，九成六受訪者認爲現時限聚措施太緊，有接近七成人認爲不需要設限。

香港教育中心商會副主席任偉豪指，家長幾乎一面倒希望當局9月維持半日制上課措施，他們認為學習進度相若，且子女能有更多時間進行課外及親子活動，建議教育局局長楊潤雄考慮即使疫情結束，亦可長遠維持小學半日制。