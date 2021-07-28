何詩蓓奪銀｜林鄭發文讚揚何詩蓓愈戰愈勇　港隊佳績振奮人心

港隊今早（28日）再在東京奧運奪得佳績，游泳運動員何詩蓓在女子200米自由泳為香港贏得銀牌，是香港在奧運游泳項目歷史性首面獎牌。特首林鄭月娥即出稿對祝賀，讚揚何詩蓓憑拼搏精神，越戰越勇，為香港取得輝煌成績，為香港爭光，指自己與香港市民感到無比自豪。

財政司司長陳茂波於Facebook發文恭賀，形容何詩蓓為「香港女飛魚」，為香港首奪奧運游泳項目奬牌同時，亦打破了亞洲紀錄，呼籲各位運動員繼續加油，一起全力支持。



林鄭月娥今早10時41分發出新聞稿讚揚何詩蓓，指香港奧運代表隊至今已在東京奧運會取得一金一銀兩面獎牌，分別在劍擊和游泳項目取得歷史性突破，振奮人心，深信運動員在全港市民支持下，會繼續在其他項目全力以赴，爭取佳績。

何詩蓓在2014年夏季青年奧林匹克運動會女子200米個人混合泳項目首次奪得銀牌，同年於亞洲運動會，她參與的團隊在女子4x100米混合泳接力賽中及4x200米自由泳接力賽均奪得銅牌。

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陳茂波：香港運動員好嘢

民政事務局局長徐英偉緊接於10時42分發新聞稿祝賀何詩蓓，稱讚她表現出色，在奧運會展示了香港運動員的風采，即使奧運延期影響賽事和訓練安排，她仍克服重重挑戰，在最高水平的比賽中獲勝，對此欣喜萬分，深感驕傲。

被視為下任特首熱門人選的陳茂波，則於10時43分在Facebook發文，大讚「詩蓓好嘢」、「香港運動員好嘢」，並附上在辦公室與同事觀看賽事的照片。

全國政協副主席、前特首梁振英亦在Facebook發文，「在北京遙賀 #何詩蓓為香港取得零的突破。」他又稱，香港運動員在奧運取得佳績，要同時祝賀和感謝一大批幕後功臣，包括體育學院和體育專員。