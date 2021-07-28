何詩蓓奧運奪銀︱歷史性游泳大項攞牌　網民讚好叻兼感動：睇到喊

【東京奧運／Siobhan Bernadette Haughey／銀牌／自由泳】何詩蓓今日（28日）在女子200米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的1分53.92秒成績奪得銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第2塊獎牌！何詩蓓歷史性於游泳大項中奪牌後，一眾香港市民都十分雀躍，更表示「好感動」！



何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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何詩蓓於今早9時41分在第5線出戰女子200米自由泳決賽，最終奪得銀牌，與來自澳州的金牌泳手只差0.42秒，戰況十分緊湊。何詩蓓游出1分53.92秒，屬新的亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。

香港市民見證何詩蓓游出佳績後都感到自豪和興奮，網民隨即在討論區上發文向何詩蓓表示祝賀，大讚何詩蓓「好勁」、「好叻女」、「多謝香港運動員」：

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