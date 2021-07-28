專訪培僑校監曾鈺成：穆家駿無違教師操守反被批鬥　惟須汲取教訓

民建聯成員、培僑中學教師穆家駿日前「強烈譴責」港隊羽毛球代表隊成員伍家朗，穿著沒有區旗標識的黑色運動服代表中國香港出戰，更稱「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，引來輿論批評，民建聯主席李慧琼昨稱已要求穆家駿道歉或公開解釋。

民建聯創黨主席、培僑中學校監曾鈺成接受《香港01》訪問期間，提到在今次事件中，穆家駿最初的言論其實亦道出部分事實，在社會上持相同意見者大有人在，認為近日穆家駿受到社會一些「批鬥」。然而，他同意穆家駿可從今次事件中汲取教訓，在表達個人情緒時需注意一點，要顧及後果。

穆家駿今日（28日）傍晚在YouTube出帖，稱伍家朗球衣未有印有區旗，「實在令人十分詫異」，當日「一時情切」發表評論，「語氣有點過重」，對此表示歉意。



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曾鈺成：我戴黑色口罩出街都會被人「眼望望」

曾鈺成指，首先不應假設穆家駿的行為是「急於證明自己愛國」，實事求是而言，穆家駿最初言論也道出一些事實：「從我所接觸的群組或社交媒體中，和他（穆家駿）有相同感受的大有人在。」他表示，代表港隊的運動員身穿沒有區旗標誌的運動服裝出賽，確實可能令部分人不喜歡；身穿衣服的模樣也可能引起一些聯想，這是無可避免的：「見到這個情形，他不滿意，表達出來，他有這個自由吧？」

他又指，這涉及一些基本政治敏感度：「如果我戴黑色口罩走到街上，我也會被人『眼望望』吧？再早一段時間，如果我身穿黑衫外出，也可能有事吧？」

指相對其他發表政治言論教師 穆家駿不算「激」

社會上對穆家駿言論有強烈反應，甚至有部分網上留言質疑穆身為教師，不應如此主動挑起政治矛盾、「批鬥」運動員。曾鈺成反駁指，「搞批鬥」的指控不符事實，認為這才是「上綱上線」的說法，反問穆家駿有何能力去發動「批鬥」。他反指，有人在網絡上大規模攻擊，更加像是「批鬥」行為：「『批鬥』這兩個字，就最適合形容現時對付他（穆家駿）的人的做法。他做了什麼『批鬥』行為？現時是他被『批鬥』。」

教育工作者現時是官方重點關注對象，教育局局長楊潤雄多次強調不應「將政治帶入校園」。穆家駿作為培僑中學教師，今次發表具爭議政治言論，被質疑是否也屬「以教師身份進行政治活動」。曾鈺成認為，相對於過往一段時間許多以教師身份發表政治言論的人，穆家駿已不算「激」：「未輪到他『激』，他怎麼『激』法？怎麼『政治』法？我不覺得他有違反作為教師的專業操守。」

信穆家駿會汲取經驗 反民建聯者一定「去到盡」

不過曾鈺成同意，穆家駿可以從今次事件上汲取教訓，始終對方屬於「半個公眾人物」，經常在網絡上發表評論，「（發表意見時）是否審慎一點呢？當然可以這樣說。個人的情緒發洩，有時也要想想在社會上的後果如何，相信他也是『叻仔』，他一定會汲取這個經驗教訓。」

風波發酵近4日，民建聯主席李慧琼昨日（27日）指穆家駿言論過重，已要求對方道歉或公開解釋。曾鈺成表示，身在政圈多年來見識過不少風浪，「遇到這些事情，給別人『有位上』，（對方）一定不會放過你的。今日這種撕裂對立下，民建聯一定有其支持者，也有其反對者，穆家駿也有其支持者和反對者，反對民建聯的人一定會『去到盡』，怎麼會讓你（民建聯）那麼容易拆彈？」

▼伍家朗今日穿上印有區旗的球衣出戰▼



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曾鈺成認為，今次事件所反映的，是社會上仍有嚴重的撕裂、對立情緒，對於香港運動員參加國際賽事為港爭光，在運動員取得錦標會感到榮幸、歡呼的同時，也會受到這種對立的影響，民建聯也無可避免容易受到攻擊，這是無可迴避的現實。

穆家駿今日在其Youtube channel以文字回應事件，稱當日「一時情切」在Facebook發表評論，「語氣有點過重」，對此表示歉意。他又稱，了解到其言論引起各方不同迴響，強調自己無意影響香港羽毛球隊備戰，故留到今天才回應。