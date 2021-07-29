伍家朗事件・分析︱建制路線之爭浮面　政界：因「某派」現危機感

港隊羽毛球「一哥」伍家朗，早前被民建聯成員穆家駿批評身穿沒有區旗標識的黑衣出戰奧運，觸發政治風波。穆家駿昨日（28日）透過YouTube帖文，就評論「語氣過重」道歉；同時，換上印有區旗球衣出戰第二場賽事的伍家朗，則爆冷不敵世界排名59位的危地馬拉選手，緣盡奧運，他賽後稱球衣風波「無影響就假」，但希望事件過去。

不過，事件未因穆家駿道歉告一段落，昨晚起大批網民湧入民建聯Facebook留言，亦有著名體育界人士開腔，批評穆家駿言論影響運動員表現。民建聯主席李慧琼連續兩日解畫，稱穆家駿已就事件致歉，應到此為止，但仍未能平息民間憤怒；但與此同時，民建聯未有為穆家駿護航，又惹來「深藍」派系的狙擊。

綜合多名政界人士及學者分析，今次「球衣風波」看似是偶然事件，實際上可視為建制派內部路線之爭的體現，尤其在民主派被掃除後，「極藍」和「正常藍」都希望在愛國者陣營中佔主導地位，彼此有所分歧是自然之事，今次事件只是誘發了這場內部鬥爭的導火線，預料事件會再延燒一段時間。



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網上輿論氣憤難平 葉鴻輝：唔支持唔緊要，但唔好破壞

伍家朗昨日賽後接受訪問時，拒絕歸咎新的球衣，但坦承風波對其心理狀態有所影響，發揮不到平時一半的水平。有網民事後在社交網質疑，伍家朗昨日所穿球衣不排汗、過於貼身、不合尺碼等等，又指其在比賽中調整衫袖位置次數太多，認為政治風波導致伍家朗要急就章換上「政治正確」的戰衣，影響發揮。

觀乎昨日一整晚網上輿論，穆家駿的道歉似乎未能平息公眾怒氣，民建聯fb專頁繼續遭到大規模洗版批評，在一個分享長者接種疫苗安排的帖文上，「嬲嬲」數目截稿前已逾4千，有人留言嘲諷「民建聯成功爭取危地馬拉晉級」、「穆家駿你隨口噏一句，就影響一個運動員嘅生涯」，要求民建聯「家法伺候」。

港足門將葉鴻輝昨晚在社交網發帖批評，有些人在網上「㩒（撳）幾個制（掣）去搶Fo搏出位」，運動員卻要花一生努力，為的可能只是參加一次國際性運動為會香港出戰，更指「唔支持唔緊要，但唔好破壞」。

港足門將葉鴻輝批評，有人為求「出位」，抹殺運動員多年的努力。（fb截圖）

民建聯主席李慧琼。（梁鵬威攝）

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深藍派系強烈狙擊 民建聯左右做人難

另一邊廂，民建聯管理層亦陷於兩面不討好境地，黨內部對於穆家駿是否需道歉亦有分歧，因部分人認為穆家駿原先的評論內容沒有錯，只是方式有誤，不應被如此「批鬥」起底。

據了解，不止民建聯內部，整個建制派亦就此事分成兩大派。其中立場極端的新民黨成員李梓敬，前日於YouTube片段中，大肆批評建制派的「正統系統」沒有為穆家駿說過「公道說話」，其中又引述《香港01》報道，點名批評教聯會會長黃均瑜、港協暨奧委會副會長霍啟剛的言論。

▼伍家朗穿上印有區旗的球衣出戰▼



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蔡子強：重遇民主黨當年兩難

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，民建聯現時的狀況和數年前的民主黨有點相似，作為一個希望在自家陣營「catch all（吸納所有支持者）」的政黨，民主黨亦曾陷於同樣的兩難，既要面對建制派和政府的威脅，於陣營內部也面對新生的激進本土派挑戰，如果傾向溫和又會受本土派狙擊、傾向本土又會顯得被「騎劫」，尤其現時社交媒體發達，即使極端分子沒有議席，也能在社交平台發聲狙擊。

他指兩者的分別，只是在於民主派要面對的僅僅是民意，建制派除要顧及民意外，北京的取態更加關鍵，認為民建聯現時「講多錯多」，難有合適的回應口徑，唯有等待事件丟淡，但坦言並不容易。

國際政治學者袁彌昌亦分析，去年民主派初選一事，是抗爭派試圖向泛民政黨「奪權」的操作；是次球衣風波，則是建制派內部「民粹派」希望爭取最後的入閘機會。他指，雖然港澳辦主任夏寶龍表明治港的愛國者要「有感召力」、「打破門戶之見」、「遇事多溝通」等，但始終沒有為「愛國陣營」未來的路線定調，到底是走「持續鬥爭」路線，還是「以和為貴」，因此仍然留有空間予深藍陣營繼續「競爭」。

政界研判：香港由亂轉治 深藍派系現「危機感」

一名不願具名的政界人士向筆者透露，去年原定的立法會選舉，本身是激進深藍分子取得議席的好機會，後者也作了一些「投機」的決定，並不斷挑起社會矛盾營造輿論氛圍，但其後選舉取消、香港由亂轉治，「極藍」路線變相價值大減，據聞有陣營內的代表人物「覺得很沒有安全感」，不知未來的選舉中能否「分到餅仔」，在切身利益攸關下，不願看見社會氣氛平靜，希望矛盾撕裂「愈大愈好」。今次伍家朗球衣風波表面來得突然，但也體現出建制派內部利益角力。

該人續指，站在中央政府角度，經過一年雷厲風行時間，政治氣氛沉重，當然希望通過奧運期間市民為港隊和國家隊打氣，重新團結香港人心，讓社會步入穩定發展時期；今屆港隊成績有所突破，更是沖喜的大好機會，但偏偏爆出球衣風波，再次觸發社會矛盾。

民主派「坐山觀虎鬥」 建制派中「回力鏢」

民主黨副主席梁翊婷表示，希望建制派不要「寧左勿右」不斷尋找批鬥對象，今次影響到為港爭光的運動員，更加不合理，認為這種文化不應蔓延。她認為事件已經鬧大，民建聯需要向港人公開交代事件。

一名民主派前區議員認為，自大批民主派退出立法會和區議會，餘下的人大多不會隨意發表評論，導致一些本來以鬥爭為生存依靠的「深藍KOL」頓失攻擊目標，唯有轉移視線以證明自己的「生存價值」，誰知今次風波牽連甚廣。他估計在可見未來，這種追求「政治正確」的風氣會繼續蔓延。

另一名民主派笑言，建制派過往經常批評民主派被激進派「騎劫」，怕選票流失而不敢割席，最終和激進派「一鑊熟」，如今同一個邏輯也落在對方身上：到底民建聯能否借今次機會，展現自身具有推動「良政善治」的決心，向一些靠挑動社會矛盾撈取政治本錢的惡性政治「說不」？