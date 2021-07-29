梁美芬夥專業人士組平台「凝聚民心」　倡設復和專員修補家庭撕裂

經民聯立法會議員梁美芬與60多名不同界別人士，聯合發起平台「凝聚民心」，推動癒合社會工程，將於暑假推動一系列活動。據平台提供資料，聯合發起人包括基督教學者及中國哲學學者梁燕城、大律師束健銘、水質專家何建宗、藝術家林旭輝、兒科醫生李家仁等。

梁美芬指，平台以「國家視野，神州承擔，世代使命，實現夢想」為口號，強調無政治背景，並非智庫和政治團體，「（平台）同立法會選舉相信唔會有乜關係」，又指平台將透過行動、推動和活動凝結人心，如建議設立復和專員，修補因政見和社會事件造成的家庭撕裂。



經民聯立法會議員梁美芬與六十多名不同界別人士聯合發起平台「凝聚民心」，推動癒合社會工程，並於暑假起推動一系列活動。（吳倬安攝）

梁美芬：平台與參選立會「無乜關係」

「凝望民心」共有67名發起人，來自不同界別和組別，包括智庫「華人學術網絡」、「香港基本法教育協會」、「家庭價值關注小組」、工程界、測量界、文化教育界、環保促進會、青年代表等，當中包括科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴、全國政協經濟委員會副主任容永棋、律師錢志庸、前立法會議員劉秀成、「中國法拉利之父」李文輝、眼科醫生周伯展等。

梁美芬指，平台由18個月前開始醞釀，稱與不同發起人在過去十多年也有不同合作，認為香港當前須有一些工程推動、凝聚民心，不同年齡、階層和背景的人，只要合愛國者定義，也應一同協力助香港走出困難。梁美芬強調，平台無政治背景，並非智庫和政治團體，與參選立法會「相信唔會有乜關係」，若有成員適合加入政府，她不排除會向政府推薦。

被問到與工聯會麥美娟牽頭組成的「治港新政」等智庫有何分別，梁美芬指，在提出政策倡議工作應百花齊放，方能找到一些平衡各方利益的方案和建議。至於會否擔心平台因建制立場過於鮮明，令有意加入的人卻步，梁美芬說：「我哋知嘅」，但認為「建制」不等於「建制派」，在「愛國者治港」下毋須再對建制作標籤，認為從建制內部擴大愛國者團隊是必須的。

平機會前總主任倡設專處 以調解方式修補家庭撕裂

不同發起人在記者會逐一講解理念，曾任平機會前總主任的束健銘指，經歷社會「暴亂」後，有不同法例引入香港，為香港重回安定，但深層次問題仍在，希望軟性手法改善家庭的縫隙和撕裂，建議成立復和專員、專處，透過調解方式，解決家庭因政見造成的撕裂。梁美芬指，十年前已建議推動「復和專員」，坦言很多家庭因政見撕裂，親戚間（exteneded family）unfriend或unlike。她表示在完成相關建議後，會正式向政府推交建議。

李文輝指，很多年輕人有夢想，但因一念之差而犯罪、入獄，希望商界朋友幫幫手，予年輕人實習、實踐的機會。大律師吳英鵬自言，因被香港法治精神吸引，故從大陸來港修讀法律，成為大律師，形容若社會無法律，人與人猶如狼與狼，社會進入永不休止的戰爭狀態，希望平台能透過推動普法教育，令港人知道中港法律並無衝突，反而有互補功能，並透過教育增強市民對國家的責任感。

17歲青年入平台 冀成國家隊員

17歲的Kevin是香港籃球U16代表隊成員，稱很高興本港運動員在奧運取得佳績，認為在香港成為運動員，訓練需付出很多時間，溫習時間被壓縮，希望政府與大學合作，增加體藝學生名額。梁美芬透露，Kevin的目標是加入國家隊。

香港籃球U16代表隊成員Kevin希望政府與大學合作，增加體藝學生名額。（吳倬安攝）

梁美芬總結指，平台的工作以五部曲進行，包括集思、孵化、發展、團結及凝聚，指除了建議設復和專員，亦會向政府建議取消所有不適宜居住的住所、就政府架構重組正撰寫報告等。