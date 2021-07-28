麥美娟牽頭辦智庫　成員包括陳穎欣、鄧家彪　麥：研政策非為選舉

工聯會立法會議員麥美娟牽頭組成新智庫「治港新政」，成員包括工聯會前深水埗區議員陳穎欣、勞顧會委員鄧家彪等。麥美娟今天（28日）率領一群成員與傳媒會面，介紹智庫的工作和目標。麥美娟表示，「治港新政」是由工聯會支持下成立的一個智庫，但運作獨立於工聯會，指智庫已成為研究部就六大範疇撰寫研究報告和政策倡議，包括勞動市場、國家行政公共政策、土地房屋及基建計劃等。

麥美娟指智庫成員目前有約20人，強調智庫非為「搞大龍鳳」，亦非為參選和推薦成員加入政府，形容智庫是「高於選舉」，冀以更高角度為香港出謀獻計。麥美娟又指，智庫是做實事，不要期望他們有大型群眾運動，指智庫除了發表研究報告，還會舉辦研討會和到內地調研。



工聯會立法會議員麥美娟牽頭組成新智庫「治港新政」，麥美娟稱智庫非為參選和推薦成員加入政府，形容是「高於選舉」，冀以更高角度為香港出謀獻計。（羅君豪攝）

顧委會包括譚耀宗、譚惠珠

根據「治港新政」簡介，「治港新政」是愛國智庫組織，不希望搞「塘水滾塘魚」、「自家人天地」等的小圈子活動，能夠凝聚更多有志向、有學識、願意為香港出謀獻策的愛國者，透過此平台集思廣益，一同為香港未來面對的問題和挑戰尋覓更好的出路，「治港新政」將肩負為香港培養治港人才，尤其是青年人，讓有志之士通過全方位的培訓，累積經驗成為香港「未來棟樑」。

「治港新政」有六個重點探索範疇，包括新時代下的勞動市場、國家行政與公共政策、土地房屋及基建計劃、醫療衛生與社會福利、環境生態與創科發展，及教育及人力資源， 並會針對六大範疇，定期撰寫研究報告。

「治港新政」顧問委員會共有六名成員，包括全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠、工聯會會長吳秋北、基本法委員會委員陳弘毅等。成員則包括發起人麥美娟、鄧家彪、全國港澳研究會會員陳曉峰、測量師學會前會長郭岳忠、鐵路運輸專業人員協會主席張年生、元朗區議會前主席沈豪傑、陳穎欣等。

陳穎欣稱希望在「後黑暴時代」，讓市民有期盼，又稱作為全國青聯成員，希望在青年範疇為青年提供機遇。（羅君豪攝）

陳穎欣稱要為港人帶來盼望

陳穎欣稱一直從事地區工作，沒有離開基層，亦有在新傳媒拍片，稱希望在「後黑暴時代」，讓市民有期盼，又稱作為全國青聯成員，希望在青年範疇為青年提供機遇，冀從體育、文化、藝術等範疇為青年提供向上流機會，又指香港過往被政治旋渦「搞得太耐」，冀能做實事。

陳曉峰指，希望透過智庫研究涉港政策，包括國家治港方針及領導人論述，做好《基本法》、《憲法》和《國安法》宣傳推廣，協助更多香港青年融入大灣區。他自言作為香港人「有私心」，希望透過研究領導人論調，找出對香港有利的地方，爭取更多紅利和政策。

鄧家彪指，「治港新政」非為名成利就而成立，並非一道旋轉門。（羅君豪攝）

鄧家彪指智庫非從政旋轉門

麥美娟指，研究部目前有數名成員，正就創科、土地房屋等撰寫研究報告，完成研究後就會公布，強調智庫的目的並非為選舉和推舉成員進入政府，甚至是高於選舉，希望以更高角度與志同道合者，為香港政府提供良策。麥美娟強調，智庫是做實事，「無影相、無插旗」，不要期望他們有大型群眾運動，指智庫除了發表研究報告，還會舉辦研討會和到內地調研。

被問到與其他智庫有何不同，鄧家彪笑言：「無特點就係最大特點」，因「治港新政」非為名成利就而成立，並非一道旋轉門。