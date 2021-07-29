黎智英前助手冀解凍壹傳媒資金支薪　梁振英諷為黎打工小心無糧出

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》多名前高層，早前以涉嫌違反《港區國安法》被捕，《蘋果日報》6月底已停刊，部份員工至今未能領取全數薪金。

黎智英前助手Mark Simon今日（29日）發帖，向壹傳媒小股東、前特首梁振英「求助」，梁則諷刺他的言論等於「為黎智英打工無糧出」。



台灣蘋果如常運作 惟傳出會裁員

Mark Simon今日在Twitter發帖，指台灣《蘋果日報》仍然正常運作，員工如常發薪，但聽聞會有裁員。

至於香港方面，Mark Simon指銀行仍有數以億元計的存款，問誰可以授權動用這筆資金為香港員工出糧。他點名前特首梁振英，指梁可以協助黎智英取回黎向公司借出的7,000萬美元貸款，以用作支付薪金。

梁振英其後張貼Mark Simon的帖文，稱「Mark Simon想說的是，在黎智英取回7,000萬美元貸款之前，無人可以出糧，所有為黎智英工作的人要聽清楚。」

翻查壹傳媒截至2020年9月底的中期報告，顯示股東貸款為5億元，2020年11月15日黎智英再向集團貸款1.06億元，而2021年4月1日集團向黎智英還款1.5億元，以此計算股東貸款餘額約為4.56億元，與Mark Simon所說的7,000萬美元（即約5.46億港元）不符。