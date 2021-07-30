政府甩轆多扣3個月薪金　葉劉開火：小事都馬虎如何委以重任

特首林鄭月娥於去年4月宣佈連同一眾司局長、特首辦主任和全體行政會議成員減薪一成，為期1年，與市民共渡時艱。近日有傳媒揭發，由於政府內部失誤，減薪期滿1年後一眾官員及全體行政會議成員仍然繼續被減薪3個月，即合共維持減薪15個月，多名行會成員均表示上月底才獲悉減薪安排出錯。

新民黨主席葉劉淑儀今日（30日）於社交網開火，指個人並不介意薪金問題，但批評政府至今沒有詳細交代事件，「假如公務員處理這種小事也如此馬虎，將來又何委以重任？」



對特首辦「溝通有誤」回覆感不滿 要求交代什麼環節出錯

《眾新聞》周一（26日）揭發，基於政府內部失誤，減薪期滿一年後高官及行會成員仍繼續被減薪，直到上月底才發現出錯，但據了解將不會追回差額。如以特首、三司十三局、特首辦主任和行會非官守成員於上年度未扣減前的原定薪金計算，減薪一成、為時3個月涉款約226萬元。

葉劉淑儀今日下午於社交網表示：「我同意減薪與市民共渡時艱，但這次事件並非單單涉及薪金問題，而是計算薪金這等小事也犯錯，政府予人感覺做事『甩漏』，究竟此事是由那個部門及誰人負責？哪一個環節『擺烏龍』？假如公務員處理這種小事也如此馬虎，將來又何委以重任？這次多扣薪金明顯是低級錯誤，政府日後處理同類安排應更加謹慎和準確。」她認為，政府應該向被影響官員及行會成員交代，相關部門及涉事者不能單憑一句「溝通有誤」便可蒙混過關。

葉劉在文末引述特首辦的回覆，顯然對該回應十分不滿：「行政長官去年四月公布為表示與市民共渡時艱，她和三位司長、13位局長和特首辦主任在未來12個月（即2020年4月至2021年3月）減薪一成，行政會議全體非官守議員其後亦自願減薪一成。減薪安排原應於今年3月底結束，但行政長官辦公室同事到今年6月才發覺因溝通有誤，減薪安排一直有效到今年6月底，即共減薪一成15個月。行政長官獲悉後親自諮詢受影響的官員和行政會議成員，大家一致同意接受減薪15個月的安排。」

湯家驊指事件搞笑 「居然幾個月無人發現」

行政會議成員湯家驊笑指：「我都不知道為何會這麼搞笑，可以這樣弄錯，而且居然幾個月都沒有人發現，這或許證明問責官員和行會成員，也不是日日查住自己有多少存款吧！」記者提醒，特首以現金發薪，鈔票數量少了一成未必太難發現，湯家驊笑言：「或許她（林鄭月娥）沒空閒時間數鈔票吧！」

至於葉劉淑儀批評特首辦的回應不夠詳細，有一名不願具名的行會成員指出：「其實林太在行會上有解釋過事件，詳情不便透露，但是否足夠詳細就見仁見智吧！」

另一行會中人亦指：「其實特首已經解釋過，是一名行政人員出錯，並已對有關人士作『嚴厲批評』，當然特首解釋時，葉太是否在場我就記不清了！」