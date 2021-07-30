夏寶龍國安法研討會講話全文曝光　首披露管治者五大新高要求

國務院港澳辦主任夏寶龍7月16日在《港區國安法》實施一周年研討會上發表講話，談及對香港「四大期盼」、對「愛國管治者」五大要求，包括期盼香港告別「劏房」、「籠屋」等。

《紫荊》雜誌今（30日）披露夏寶龍發表講話全文，當中部份內容是首次披露，特別提出五大問題，認是「都對管治者提出了新的更高要求」。



夏寶龍的講話細節今日全文曝光，對於管治者要求方面，他認為「管治好香港絕非易事，沒有點真本領是不行的」。夏寶龍拋出五大問題，即「能不能始終把握好香港『一國兩制』實踐的大方向？能不能堅守為民情懷？能不能破解香港深層次矛盾和問題？能不能在日益激烈的國際競爭環境中鞏固和提升香港的競爭力？能不能在新的歷史起點上實現香港更好發展？」認為「這些都對管治者提出了新的更高要求」。

夏寶龍指，管治者「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事。」

7月30日《紫荊》雜誌披露夏寶龍講話全文：



各位嘉賓、各位朋友：

大家上午好。很高興參加由全國港澳研究會主辦的「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會。首先，對本次研討會的舉辦表示祝賀。

今年是中國共產黨成立100周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上發表重要講話，向全世界莊嚴宣告，我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題。習近平主席的重要講話，回顧了中國共產黨百年奮鬥的光輝歷程，展望了中華民族偉大復興的光明前景，深刻闡述了以史為鑒、開創未來的根本要求，指明了向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進的前進方向。這些都極大增強了包括香港、澳門同胞在內的全體中國人的志氣、骨氣、底氣，必將最大限度地凝聚起全體中華兒女同心共築中國夢的磅礴力量，意氣風發地向著中華民族偉大復興邁進。

習近平主席在這篇重要講話中深刻闡述了香港、澳門「一國兩制」事業，再次重申了全面準確貫徹「一國兩制」方針一以貫之的堅定立場。這充分表明「一國兩制」事業在黨和國家工作全局中的重要地位，為做好新時代香港、澳門工作指明了前進方向、提供了根本遵循。習近平主席強調要「落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定」。這對於新形勢下推進「一國兩制」實踐行穩致遠，保持香港、澳門長期繁榮穩定，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光，具有很強的現實針對性和深遠的歷史意義。

下面，我就學習貫徹習近平主席重要講話精神，全面深入實施香港國安法，推進「一國兩制」實踐行穩致遠，談幾點看法，和大家交流。

一、香港的變化彰顯香港國安法強大威力，事實雄辯證明這部法律是保香港安全、安定、安寧之法

習近平主席強調，「國家安全是安邦定國的重要基石」。國安才能民安，國安才能港安。「安」字當選為2020年的香港年度漢字，反映了廣大香港市民人心思穩、人心思定、人心思安的共同期盼。「安」來「福」來，「安」是最大的福祉。只有「安」下來，香港才能好起來，才能有希望，才能有發展。回想一年多前，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，這些場景令很多香港市民至今仍心有餘悸。危急關頭，中央以雷霆之勢出台香港國安法，就是要讓香港「安」下來，保障香港長治久安和長期繁榮穩定。去年5月28日十三屆全國人大三次會議通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》、6月30日十三屆全國人大常委會第二十次會議通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》時，人民大會堂內都響起經久不息的雷鳴般的掌聲，至今仍縈繞耳邊。這掌聲充分反映了包括香港同胞在內的全中國人民的共同心聲，代表了不可撼動的國家意志。香港國安法的頒布實施，一舉扭轉香港亂局，實現了重大轉折。這一轉變來之不易，發人深思，意義重大，影響深遠。正如許多香港市民所說，國安法的實施使香港社會迅速重回正軌，是「一國兩制」實踐的重要里程碑。

——有了香港國安法，香港維護國家安全「不設防」的歷史得以終結，徹底粉碎了港版「顏色革命」的圖謀。香港國安法出台前，反中亂港勢力危害國家安全是何等猖狂：他們公然叫囂「香港獨立」、打出「港獨」旗幟、鼓吹「武裝建國」「廣場立憲」；他們公然侮辱和焚燒國旗，污損國徽，撕毀香港基本法，衝擊中央駐港機構，暴力攻佔、打砸立法會大樓；他們公然乞求外國制裁中國、制裁香港，甚至叫囂「為美國而戰」，企圖顛覆香港特別行政區政權、搞港版「顏色革命」。國家安全歷來是一國生存和發展的基本前提，事關國家和全體國民的根本利益。試問，哪一個國家會容忍在自己的國土上搞分裂、搞顛覆？哪一個國家會容忍搞恐怖活動？哪一個國家會容忍外部敵對勢力肆意插手本國內政？香港國安法針對的是極少數反中亂港分子及外部敵對勢力，保護的是香港居民的合法權益。香港國安法的頒布實施，從根本上堵住了香港維護國家安全制度方面的漏洞，終結了香港維護國家安全「不設防」的歷史，斬斷了內外敵對勢力危害國家安全的「黑手」，有力維護了《憲法》和《基本法》確立的香港特別行政區憲制秩序。它向世人宣示，任何勢力妄圖在香港搞「顏色革命」，都是癡心妄想、自不量力，必將慘敗！

——有了香港國安法，香港告別動盪不安的局面，社會逐步安定。香港國安法出台前，香港「黑暴」橫行、被破壞得面目全非的慘狀，令每一個愛香港的人都深感痛心：暴徒大肆破壞港鐵、巴士、交通燈、機場等公共設施，在公共場合投擲燃燒瓶、汽油彈，肆意滋擾商場、打砸沿街商鋪，圍毆虐打遊客行人，當街淋燒無辜市民，手持兇器暴力襲警，毫無底線、無惡不作。有關資料顯示，持續發生的暴力活動造成3,000多人受傷，致使港鐵1979年開通以來首次全線停運，暴徒撬起來的磚頭可填滿48個籃球場，拆下來的欄杆連起來有125座香港國際金融中心二期大廈那麼高。曾經被譽為世界最安全城市之一的香港，卻變得令市民出行提心吊膽、商家營業擔驚受怕、遊人唯恐避之不及，這就是被美國政客讚揚的「一道美麗的風景線」。那段時間無法無天、慘不忍睹的局面，讓廣大香港市民看清了暴徒的醜惡嘴臉：哪是為了什麼人權，只有肆無忌憚欺凌無辜市民的暴行；哪是為了什麼民主，只有極少數人不惜毀滅香港進行的禍國亂港表演；哪是為了什麼自由，只有赤裸裸地剝奪市民人身自由、言論自由和生活自由的野蠻行徑。香港國安法的頒布實施，既保障了國家安全，也保障了人權和自由，大街小巷恢復了平靜，巴士、地鐵、機場恢復了正常運行，中環、旺角、銅鑼灣等商圈恢復了熱鬧祥和。市民可以安心出行了，商鋪可以安心營業了，孩子可以安心上學了。正如有香港市民所說，「國安法就像陽光驅散了黑暗」，「期盼已久的安寧生活終於回來了」。

——有了香港國安法，香港特別行政區的管治秩序恢復正常，施政環境得以改善。香港國安法出台前，反中亂港勢力在外部敵對勢力支持下策動各種干擾破壞活動，大搞「政治攬炒」「經濟攬炒」「暴力攬炒」，企圖把香港推向無底的深淵。特別是一些反中亂港分子通過各類選舉進入特別行政區管治架構，不擇手段干擾、阻撓、破壞特別行政區政府施政，使得政府施政舉步維艱。看看這些人都幹了些什麼：他們無視從政者應有的品德和操守，濫用職權把香港基本法明文規定的非政權性組織區議會，變成宣揚「港獨」、煽動顛覆國家政權的政治平台；他們在立法會惡意「拉布」，致使立法會長時間陷入癱瘓狀態，大批與民生息息相關的法案遲遲得不到審議，數以百萬計的納稅人、打工仔、殘障人士等的切身利益受到影響，甚至連特別行政區政府因應疫情向居民派發1萬元紓困資金，都遭到他們的惡意阻撓，差點讓這些「救命錢」泡湯。這些行徑已經遠遠超出了依法監督政府施政的範疇。香港國安法的頒布實施，結束了這一混亂的局面，有力維護了行政長官和特別行政區政府的施政權威，令特別行政區政府可以集中精力防控疫情、發展經濟、改善民生，立法會同特別行政區政府開始良性互動，香港特別行政區的政治秩序恢復正常。

——有了香港國安法，愛國愛港旗幟高高飄揚，社會正氣充分彰顯。香港國安法出台前，反中亂港勢力顛倒黑白，反動媒體極力煽動，各種歪理邪說大行其道。最嚴重的時候，誰講愛國，誰說句公道話，就會被攻擊謾駡、就會被網暴「起底」、就會被毆打「私了」，恐怖氛圍壓制著愛國愛港者發聲的自由。這是任何一個正常的社會都不會容忍的。愛國，是人世間最深層、最持久的情感。孫中山先生說，做人最大的事情，「就是要知道怎麼樣愛國」。香港國安法的頒布實施，扭轉了香港社會許多積非成是的亂象，愛國愛港人士揚眉吐氣，反中亂港言行遭到唾棄。正如有的香港市民感歎，「終於可以理直氣壯地表達愛國了」。香港國安法給校園也帶來了可喜變化，中小學升起了國旗、唱起了國歌，國旗飄揚、國歌嘹亮，香港青少年學生終於釋放出他們心中的愛國激情。香港國安法實施後的首個國慶日，社會各界擺放上千個街站，眾多市民高唱愛國歌曲，五星紅旗飄揚在香港各個角落。香港國安法實施後的首個全民國家安全教育日，香港五大紀律部隊集體使用中式步操，「忠誠護國安、勇毅保家安」的口號響徹雲霄。一年前，在香港大街上大聲講一句普通話，人身安全都可能受到威脅；一年後，慶祝中國共產黨成立100周年活動在香港如火如荼，各界人士盛讚習近平主席發表的重要講話，高度評價中國共產黨百年豐功偉績，車身裝飾慶祝建黨100周年海報的電車、巴士，喜氣洋洋地穿行在香港大街小巷。

——有了香港國安法，反中亂港分子的囂張氣焰受到沉重打擊，香港重拾法治尊嚴。香港國安法出台前，反中亂港分子不可一世、為所欲為，肆意踐踏法治，挑戰香港執法、司法機關，把好端端的一個香港搞得烏煙瘴氣、滿目瘡痍。這些人是香港市民的公敵。隨著香港國安法的頒布實施，一些反中亂港頭目和骨幹分子在法律的震懾下，或「割席」自保，或退出政壇，或潛逃海外，或不再張狂；反中亂港組織則紛紛作鳥獸散，解散的解散、退群的退群、撤離的撤離，他們惶惶不可終日，香港終於迎來朗朗晴空。我們堅信，反中亂港分子窮途末路之際，正是香港重回正軌之時，更是香港凝心聚力再出發之始。

——有了香港國安法，香港經濟金融繼續堅挺，「唱衰」香港的謊言不攻自破。去年香港國安法剛一落地，國外一些政客紛紛跳出來叫囂「香港的終結」「『一國兩制』已死」。事實到底怎麼樣呢？讓我們來看看幾組數據：香港國安法實施後的一年，與實施前的12個月比較，期內香港的新股集資額逾5,000億港元、多出約50%，港股平均每日成交額逾1,600億港元、高出約70%；香港銀行體系的總存款額增加了5.6%，達14.9萬億港元；滬港通和深港通方面，每日平均成交金額分別較香港國安法實施前增加了96.1%和98.2%，達494億元人民幣和230億元人民幣。2020年香港是全球第六大商品輸出地，排名比2019年上升兩位；今年前3個月香港GDP增長7.9%，其中貿易帶來的增長為過去十年來最高。目前有超過9,000家內地和海外企業在香港設立公司，許多企業總部和金融機構繼續擴大在港業務、擴招員工，駐港外媒記者也不降反升。有民意調查顯示，63%的受訪者認為香港國安法使營商環境更好了。這些數字充分說明，香港國安法讓國際投資者吃了「定心丸」，香港市民和全球資本對香港的信心指數持續回升，香港的金融中心地位絲毫沒有受損。

——有了香港國安法，香港社會對「一國兩制」信心倍增，認識更趨全面準確。長期以來，香港社會對「一國兩制」存在不少片面甚至錯誤認識。「修例風波」為香港全社會上了生動一課，暴露了香港維護國家安全制度缺失、外部勢力干預、「一國兩制」認識偏差等帶來的嚴重危害。香港國安法的頒布實施，使香港得以正本清源和撥亂反正。有民意調查顯示，71.9%的受訪者表示對「一國兩制」前景信心增加，86%的受訪者認同香港有責任維護國家安全，76.2%的受訪者認為基本法賦予的自由權利未受影響，75.7%的受訪者對香港國安法實施成效感到滿意。越來越多的香港市民認識到，「一國」是「兩制」的前提和基礎，只有國家安全了，香港的繁榮才有保障，不能把維護中央全面管治權與保障特別行政區高度自治權對立起來，更不能以特別行政區高度自治權損害中央全面管治權；越來越多的香港市民認識到，國家安全屬於中央事權，中央對香港特別行政區有關的國家安全事務負有根本責任。事實證明，只有築牢「一國」的安全底線，「兩制」才有更加充分的活力和空間，廣大香港市民的福祉和利益才能得到切實維護，香港才能譜寫繁榮穩定、長治久安的美好篇章。

二、香港特別行政區堅決履行維護國家安全的憲制責任，全力築起香港維護國家安全的「銅牆鐵壁」

全面落實香港國安法，是香港特別行政區政府的責任，是香港社會各界的責任，也是每一位香港市民的共同責任。

首先，特別行政區政府及其管治團隊堅決扛起全面落實香港國安法的責任。在「2020年特區政府施政十件大事評選」活動中，「實施香港國安法保障香港社會安定」被評為十件大事之首，這反映了香港社會的主流民意，是香港市民對特別行政區政府的褒獎。香港國安法一出台，林鄭月娥行政長官帶領特別行政區管治團隊在短短一個星期內，迅速建立特別行政區維護國家安全委員會、警隊國安處、律政司國家安全檢控科等，國安指定法官迅速到位，香港國安法相關實施細則刊憲生效。截至6月底，特別行政區執法機構先後拘捕涉嫌違反香港國安法的反中亂港頭面人物和骨幹分子117人、檢控64人；依法查處犯下嚴重罪行的反中亂港最大「毒媒」《蘋果日報》。在國安案件審理中，國安指定法官對香港國安法有關規定的理解、適用更加清晰準確，執行更加堅決。在傳媒、教育等重點領域，撥亂反正的工作穩步推進。特別行政區政府開始全面推行公職人員宣誓效忠制度，17萬公務員許下對國家和特別行政區的莊嚴承諾。立法會正常履職，一舉通過了積壓的數十個涉及民生的議案。國安法宣傳教育有力推進，特別行政區國安委首次主辦全民國家安全教育日活動，許多機構開展一系列國安法培訓、講座等活動，推動國安法進校園、進社團、進社區，廣大市民國家安全意識明顯增強。特別行政區政府針對內外敵對勢力抹黑攻擊主動發聲，有力駁斥種種謬論，向香港和國際社會釋疑解惑，發出捍衛國家安全的正義之聲。特別是面對美國非法無理制裁，特別行政區官員及愛國愛港人士無懼無畏、大義凜然，都以為國家、為香港盡忠感到無上光榮，他們以實際行動，表現出了愛國者的錚錚鐵骨。

其次，香港警隊「忠誠護國安、勇毅保家安」，嚴正執行香港國安法。香港警察是維護國家安全和香港安全的忠誠衛士。他們聞令而動，依法偵辦了一批國安犯罪案件，有效維護了國家安全，確保了香港社會穩定。英勇的香港警隊始終站在止暴制亂的第一線。面對窮凶極惡的暴徒，他們挺身而出，有的被長矛刺傷，有的被汽油彈燒傷，有的被暴徒咬斷手指，甚至被暴徒偷襲割頸，付出了巨大的犧牲。他們及其家人被「人肉搜索」，被惡毒咒駡，身心備受創傷。然而，侮辱和謾駡沒有讓他們猶豫，磚頭和鐵枝沒有讓他們畏懼，3萬名香港警察一直堅毅不屈、負重前行，始終以最高水準的專業素養、最大限度的自我克制、最低限度的武力使用，全力守護香港750萬市民。「修例風波」期間，無一人因警察執法而死亡，卻有600多名警察在執勤中受傷，香港警隊無愧於全世界最優秀警隊的美譽。香港警隊是香港的驕傲，也是國家的驕傲，是香港的英雄。

再次，香港社會各界愛國愛港人士眾志成城「撐國安」，凝聚起維護香港國安法的強大合力。由香港各界人士組成的「撐國安立法」聯合陣線，在全港發起簽名活動，短短8天時間就獲得290多萬個市民簽名支持，許多地方市民參與簽名排起了長龍；110個團體及2,600多名香港文化演藝界人士發表聯署聲明，支持全國人大決定，期盼儘快制定香港國安法。香港國安法出台後，香港廣大愛國愛港政團社團、各界人士紛紛發表聲明、接受採訪，熱烈歡迎、全力支持香港國安法，積極開展形式多樣的宣傳教育，擺街站、發傳單、登廣告、辦論壇、搞活動，把國安法送到千家萬戶。香港警方去年11月開通「國安處舉報熱線」以來，已收到超過10萬條舉報信息，為警方研判風險和調查個案提供線索。愛國始終是香港社會的底色，深深鑄牢在獅子山中。當暴徒把五星紅旗扯下扔到海裡，一些香港市民自發趕到現場，重新升起國旗，為防止暴徒再破壞，他們自發組成「護旗隊」，以實際行動彰顯守護香港、守護「一國兩制」的決心和信心。有一件事情令我印象深刻、深受感動：一名小學教師帶著三個孩子路過淘大商場，正遇見一群黑衣暴徒在商場鬧事，非常氣憤，就高唱國歌與之對抗。暴徒惱羞成怒毆打他，但他毫不畏懼，始終高唱國歌。他相信「邪不能勝正！」他的這一舉動影響、帶動了更多市民自發舉行高唱國歌的快閃行動。正如有熱心市民所說：「有這樣的愛國老師，實屬香港之福、學生之福。」試問，有這樣的香港同胞，還有什麼樣的國家安全捍衛不了？香港市民愛國行動是14億多中國人民築成的鋼鐵長城一部分，誰撼動得了？

最後，國際社會正義力量仗義執言，形成支持我國維護國家安全正義立場的強大聲勢。香港國安法的頒布實施國際社會高度關注，政界、商界、學界等都予以積極評價，稱讚香港國安法無疑是一部具有重大現實意義和深遠歷史意義的重要法律。在去年聯合國人權理事會第44屆會議上，70多個國家共同或單獨發言，支持我國通過香港國安法；在剛剛結束的第47屆會議上，又有超過90個國家為中國發聲，支持我國立場。多國人士紛紛譴責美國等一些國家所謂的涉港制裁，表示香港事務完全是中國內政，美國的所謂制裁手段是別有用心，只會讓全世界看清其蠻橫卑劣的「雙重標準」。不少國際媒體積極報道香港國安法的制定實施情況，支持中國政府依法行使權力，對香港國安法予以高度評價。多家在港跨國企業也都紛紛表態支持香港國安法。正如一些在港外國商人所說，香港國安法正在幫助香港維持長期經濟穩定，香港國際金融中心地位「非常非常安全」。這些國際社會的正義之聲再次表明，公道自在人心。

我還想指出的是，作為中央層面執行香港國安法的機構和力量，駐港國家安全公署成立以來，依法履職盡責，是香港特別行政區維護國家安全的重要支柱。香港中聯辦、外交部駐港特派員公署和駐港部隊為香港國安法實施發揮了重要作用。香港國安法落地生根、虎虎生威，成為香港繁榮穩定的「守護神」。

三、有香港國安法保駕護航，香港在實現中華民族偉大復興進程中必將綻放出更加璀璨的光彩

習近平主席在慶祝中國共產黨成立100周年大會上向全世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程！

實現中華民族偉大復興，是近代以來包括香港、澳門同胞在內的全中國人民最偉大的夢想。中華民族偉大復興，香港、澳門絕不能缺席，也一定不會缺席！中央在香港、澳門所做的一切，從「一國兩制」的設計初衷，到國安法對香港的守護，都是為了香港、澳門好，為了香港、澳門同胞好。有「一國兩制」的獨特優勢，有憲法和基本法的重要保障，有香港國安法的有力護佑，有共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施帶來的重大機遇，香港必將變得越來越安全、越來越美好、越來越有魅力，我們對香港的前景充滿信心。

第一，香港在中華民族偉大復興歷史進程中大有可為。中華民族偉大復興，是相對於近代以後中國逐步淪為半殖民地半封建社會的屈辱歷史而言的，而1840年的鴉片戰爭就是中國近代史的開端，香港的割讓就是我們刻骨銘心的國恥。180年來，香港的命運一直同祖國緊密相連。在我國革命、建設和改革的各個歷史時期，香港同胞都為國家作出了歷史性貢獻，香港也以自己特殊的經歷融入民族復興的壯麗史詩。「一國兩制」事業就是其中的華彩篇章。作為中國共產黨為解決國家統一問題提出的創造性構想，「一國兩制」在香港最先付諸實踐，並取得舉世公認的成功。儘管隨著實踐的深入，不斷遇到許多新情況新問題新挑戰，但中國共產黨踐行「一國兩制」的初心不變。黨的十九大把「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」確定為新時代堅持和發展中國特色社會主義的14條基本方略之一；十九屆四中全會又把「堅持『一國兩制』，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一」列為我國國家制度和治理體系所具有的13個方面顯著優勢之一。這充分表明，中央實行「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。香港國安法頒布實施一年來，香港穿越陰霾、走出困境的事實，也恰恰說明，「一國兩制」具有制度韌性和強大生命力。現在，全體中華兒女正以豪邁的自信、激昂的壯志向第二個百年奮鬥目標進軍。大家可以暢想一下，當我們國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，「一國兩制」在香港的實踐將會是一種怎樣的光明景象？我們期盼那時的香港，經濟更加繁榮，各項事業發展更加均衡，社會更加和諧安寧。特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、「籠屋」。我們期盼那時的香港，民主制度有更大進步，法治更加完備，權利和自由有更充分的保障，人人可望實現更全面的發展。孩子都能健康快樂成長，學生都能接受良好的教育，青年都有廣闊的就業創業舞台、都能去追逐自己的夢想，長者都能頤養天年，全體市民都享有更加幸福安康的生活。我們期盼那時的香港，「一國兩制」實踐成果更加豐碩，「愛國者治港」全面實現，以愛國愛港為核心的主流價值觀深入人心。香港深度融入國家發展大局，自身獨特優勢得到淋漓盡致的發揮，「香港好、國家好，國家好、香港更好」的樂章更加悅耳動人。我們期盼那時的香港，在國際金融、航運、貿易中心之外，會增添新的桂冠，將成為活力四射、中西合璧、高度文明的現代化國際大都會，將成為全世界都為之心馳神往的新的東方明珠。我們相信，只要香港特別行政區政府、社會各界、全體市民團結一心，繼續弘揚光榮的愛國傳統和拼搏精神，與祖國人民並肩奮鬥，這些美好的遠景一定會變為現實。

第二，香港大有可為必須要有香港國安法保駕護航。安全是發展的前提，發展是安全的目的。香港國安法實施這一年來，香港發生了許多可喜的變化，由亂到安。這一「亂」一「安」的強烈對比，讓我們更加珍惜香港的繁榮穩定，更加珍惜香港「一國兩制」實踐的行穩致遠，也更加珍惜香港國安法的價值和作用。全面深入實施香港國安法，要做的工作還很多、任務還很重。希望香港人人都擔起責任來，人人都把對國家和香港的熱愛，對更美好生活的渴望，變成遵守國安法、執行國安法、捍衛國安法的自覺行動，形成特別行政區政府、全社會一起落實香港國安法、捍衛香港國安法的新局面。只有這樣，才能充分發揮香港國安法保駕護航、匡正祛邪的強大威力，才能確保「國安家好」，為香港更好發展營造良好的環境。

第三，香港大有可為必須嚴格落實「愛國者治港」原則。道理很簡單，只有確保有管治才能的堅定的愛國者治港，香港才有可能大有可為。當前，落實「愛國者治港」原則，要確保即將到來的選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選舉順利進行，確保香港特別行政區政權掌握在愛國愛港人士手中，推動香港實現良政善治。

一方面要堅決把反中亂港分子排除在特別行政區管治架構之外。在「一國兩制」下的香港特別行政區，人們無論持何種政治立場或觀點，都可以自由地生活、工作，都可以依法行使自己的權利。但是進入特別行政區管治架構的人都必須是愛國愛港者，絕不容許任何一個反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構，變成管治者。這是一條鐵的底線，同樣適用於澳門特別行政區。為此，香港特別行政區要堅決落實新選舉制度有關規定，發揮好選舉委員會的整體作用和資格審查委員會的把關作用，嚴格把好有關提名關和資格審查關，並做到全流程監督審查，堵住任何可能出現的漏洞。

另一方面要確保選出管治能力強的堅定愛國者。管治好香港絕非易事，沒有點真本領是不行的，管治者肩負的擔子更重了。能不能始終把握好香港「一國兩制」實踐的大方向？能不能堅守為民情懷？能不能破解香港深層次矛盾和問題？能不能在日益激烈的國際競爭環境中鞏固和提升香港的競爭力？能不能在新的歷史起點上實現香港更好發展？這些都對管治者提出了新的更高要求，不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹。也就是說，他們不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事。一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者。堅決落實中央對特別行政區全面管治權、落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，真誠擁護「一國兩制」方針，自覺地把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高香港自身競爭力結合起來，旗幟鮮明地維護憲法和基本法確立的特別行政區憲制秩序，效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，敢於同損害國家主權、安全、發展利益和損害香港繁榮穩定的言行作鬥爭。二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者。具有戰略思維和宏闊眼光，注重調查研究和科學決策，勇擔當、敢碰硬、善作為，逢山能開路、遇水能架橋，消除影響香港社會政治生態好轉的各種痼疾，衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題，不斷提高特別行政區治理能力和水平。三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者。樹立市民至上的服務意識，想市民之所想、急市民之所急、解市民之所困，始終貼基層、接地氣。特別是要聚焦廣大市民關注的事，花大力氣採取務實有效的辦法加以解決，每年辦幾件讓廣大市民看得見、摸得著、感受得到的實事，以施政業績取信於民。四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者。以海納百川、有容乃大的胸襟，團結一切可以團結的力量。打破門戶之見，遇事多溝通、多交流、多諒解、多補台，在愛國愛港的旗幟下促成最廣泛的團結，在建設更美好的香港這一大目標下匯聚最強大的合力。正如《獅子山下》歌詞中所寫的，「拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追」。五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。珍惜在特別行政區擔任公職的機會，以對國家、對香港高度負責的精神，在其位謀其政，專心致志、勤奮工作、恪盡職守。對新選舉制度下產生的管治者，廣大市民期待很高，各方面都很關注，希望他們展現出新氣象新風貌，用自己的實際行動、用工作的實際成效來贏得廣大市民的口碑，不辜負中央的期望。

習近平主席在慶祝中國共產黨成立100周年大會上堅定指出，中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！在此，我也正告美國等一些國家的政客和歐洲議會的一些政客：你們粗暴地踐踏國際法、干涉我國的內政，對我們做的毫無意義的所謂制裁，只能更加激起我們的憤怒和對你們的蔑視，只能不斷敲響你們在香港的代理人——反中亂港分子的末日喪鐘，只能是搬起石頭重重地砸在你們自己的腳上。歷史的長河已經無數次證明，勝利一定屬於不屈不撓的中國人民！

各位嘉賓、各位朋友，幸福都是奮鬥出來的。唯有奮鬥者，才能在歷史的年輪上刻印足跡。我們堅信，有偉大祖國作堅強後盾，有14億多中國人民全力支持，全體香港同胞團結一致、不懈奮鬥，香港「一國兩制」實踐一定能行穩致遠，香港的明天一定會更加美好！

最後，祝研討會圓滿成功！

7月16日港澳辦上載夏寶龍講話內容如下：



夏寶龍表示，今年是中國共產黨成立100周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上發表的重要講話，回顧了中國共產黨百年奮鬥的光輝歷程，展望了中華民族偉大復興的光明前景，深刻闡述了以史為鑑、開創未來的根本要求，指明了向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進的前進方向。這極大增強了包括香港、澳門同胞在內的全體中國人的志氣、骨氣、底氣，必將最大限度地凝聚起全體中華兒女同心共築中國夢的磅礴力量，意氣風發地向着中華民族偉大復興邁進。習近平主席強調要「落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定」。習近平主席這一重要論述，對於新形勢下推進「一國兩制」實踐行穩致遠，保持香港、澳門長期繁榮穩定，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光，具有很強的現實針對性和深遠的歷史意義。

夏寶龍表示，香港的變化彰顯香港國安法強大威力，事實雄辯證明這部法律是保香港安全、安定、安寧之法。

回想一年多前，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，這些場景令很多香港市民至今仍心有餘悸。香港國安法的頒布實施，一舉扭轉香港亂局，實現了重大轉折。有了香港國安法，香港維護國家安全「不設防」的歷史得以終結，徹底粉碎了港版「顏色革命」的圖謀。香港國安法的頒布實施，從根本上堵住了香港維護國家安全制度方面的漏洞，斬斷了內外敵對勢力危害國家安全的「黑手」，有力維護了憲法和基本法確立的香港特別行政區憲制秩序。有了香港國安法，香港告別動蕩不安的局面，社會逐步安定。香港國安法的頒布實施，既保障了國家安全，也保障了人權和自由，大街小巷恢復了平靜，市民可以安心出行了，商舖可以安心營業了，孩子可以安心上學了。有了香港國安法，香港特別行政區的管治秩序恢復正常，施政環境得以改善。香港國安法的頒布實施，有力維護了行政長官和特別行政區政府的施政權威，令政府可以集中精力防控疫情、發展經濟、改善民生，立法會同特別行政區政府開始良性互動。有了香港國安法，愛國愛港旗幟高高飄揚，社會正氣充分彰顯。香港國安法的頒布實施，扭轉了香港社會許多積非成是的亂象，愛國愛港人士揚眉吐氣，反中亂港言行遭到唾棄。有了香港國安法，反中亂港分子的囂張氣燄受到沉重打擊，香港重拾法治尊嚴。隨着香港國安法的頒布實施，一些反中亂港頭目和骨幹分子在法律的震懾下，或「割席」自保、或退出政壇、或潛逃海外、或不再張狂，反中亂港組織則紛紛作鳥獸散。香港終於迎來朗朗晴空。有了香港國安法，香港經濟金融繼續堅挺，「唱衰」香港的謊言不攻自破。香港國安法實施後的一年，與實施前的12個月比較，期內香港的新股集資額逾5000億港元、多出約50%，香港銀行體系的總存款額增加了5.6%，達14.9萬億港元。香港國安法讓國際投資者吃了「定心丸」，香港的金融中心地位絲毫沒有受損。有了香港國安法，香港社會對「一國兩制」信心倍增，認識更趨全面準確。香港國安法的頒布實施，使香港得以正本清源和撥亂反正。有民意調查顯示，71.9%的受訪者表示對「一國兩制」前景信心增加。事實證明，只有築牢「一國」的安全底線，「兩制」才有更加充分的活力和空間，廣大香港市民的福祉和利益才能得到切實維護，香港才能譜寫繁榮穩定、長治久安的美好篇章。

夏寶龍表示，香港特別行政區堅決履行維護國家安全的憲制責任，全力築起香港維護國家安全的「銅牆鐵壁」。

全面落實香港國安法，是香港特別行政區政府的責任，是香港社會各界的責任，也是每一位香港市民的共同責任。首先，特別行政區政府及其管治團隊堅決扛起全面落實香港國安法的責任。林鄭月娥行政長官帶領特別行政區管治團隊迅速建立特別行政區維護國家安全的有關機構，國安指定法官迅速到位，香港國安法相關實施細則刊憲生效。截至6月底，特別行政區執法機構先後拘捕涉嫌違反香港國安法的反中亂港頭面人物和骨幹分子117人、檢控64人。面對美國非法無理制裁，特別行政區官員及愛國愛港人士無懼無畏、大義凜然，表現出了愛國者的錚錚鐵骨。其次，香港警隊「忠誠護國安、勇毅保家安」，嚴正執行香港國安法。香港警隊聞令而動，依法偵辦了一批國安犯罪案件，有效維護了國家安全，確保了香港社會穩定。英勇的香港警隊始終站在止暴制亂的第一線，無愧於全世界最優秀警隊的美譽。香港警隊是香港的驕傲，也是國家的驕傲，是香港的英雄。再次，香港社會各界愛國愛港人士眾志成城「撐國安」，凝聚起維護香港國安法的強大合力。由香港各界人士組成的「撐國安立法」聯合陣線，在短短8天時間就獲得290多萬個市民簽名支持。廣大愛國愛港政團社團、各界人士紛紛通過發表聲明、接受採訪等方式，全力支持、宣傳香港國安法，把國安法送到千家萬戶。最後，國際社會正義力量仗義執言，形成支持我國維護國家安全正義立場的強大聲勢。國際政界、商界、學界等積極評價香港國安法，多國人士紛紛譴責美國等所謂的涉港制裁，多家在港跨國企業也都紛紛表態支持香港國安法。這些國際社會的正義之聲再次表明，公道自在人心。香港國安法落地生根、虎虎生威，成為香港繁榮穩定的「守護神」。

夏寶龍表示，有香港國安法保駕護航，香港在實現中華民族偉大復興進程中必將綻放出更加璀璨的光彩。

中華民族偉大復興，香港、澳門絕不能缺席。中央在香港、澳門所做的一切，都是為了香港、澳門好，為了香港、澳門同胞好。有「一國兩制」的獨特優勢，有憲法和基本法的重要保障，有香港國安法的有力護佑，有共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施帶來的重大機遇，香港必將變得愈來愈安全、愈來愈美好、愈來愈有魅力，我們對香港的前景充滿信心。

第一，香港在中華民族偉大復興歷史進程中大有可為。香港的命運一直同祖國緊密相連。在我國革命、建設和改革的各個歷史時期，香港同胞都為國家作出了歷史性貢獻，香港也以自己特殊的經歷融入民族復興的壯麗史詩。「一國兩制」事業就是其中的華彩篇章。儘管隨着實踐的深入，不斷遇到許多新情況新問題新挑戰，但中央實行「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。現在，全體中華兒女正以豪邁的自信、激昂的壯志向第二個百年奮鬥目標進軍。大家可以暢想一下，當我們國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，「一國兩制」在香港的實踐將會是一種怎樣的光明景象？我們期盼那時的香港，經濟更加繁榮，各項事業發展更加均衡，社會更加和諧安寧。特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、「籠屋」。我們期盼那時的香港，民主制度有更大進步，法治更加完備，權利和自由有更充分的保障，人人可望實現更全面的發展。孩子都能健康快樂成長，學生都能接受良好的教育，青年都有廣闊的就業創業舞台、都能去追逐自己的夢想，長者都能頤養天年，全體市民都享有更加幸福安康的生活。我們期盼那時的香港，「一國兩制」實踐成果更加豐碩，「愛國者治港」全面實現，以愛國愛港為核心的主流價值觀深入人心。香港深度融入國家發展大局，自身獨特優勢得到淋漓盡致的發揮，「香港好、國家好，國家好、香港更好」的樂章更加悅耳動人。我們期盼那時的香港，在國際金融、航運、貿易中心之外，會增添新的桂冠，將成為活力四射、中西合璧、高度文明的現代化國際大都會，將成為全世界都為之心馳神往的新的東方明珠。

第二，香港大有可為必須要有香港國安法保駕護航。安全是發展的前提，發展是安全的目的。香港國安法實施一年來，香港由亂到安的可喜變化，讓我們更加珍惜香港的繁榮穩定，更加珍惜香港「一國兩制」實踐的行穩致遠，也更加珍惜香港國安法的價值和作用。全面深入實施香港國安法，要做的工作還很多、任務還很重。希望香港人人都擔起責任來，人人都把對國家和香港的熱愛，對更美好生活的渴望，變成遵守國安法、執行國安法、捍衛國安法的自覺行動，形成特別行政區政府、全社會一起落實香港國安法、捍衛香港國安法的新局面。只有這樣，才能充分發揮香港國安法保駕護航、匡正祛邪的強大威力，才能確保「國安家好」，為香港更好發展營造良好的環境。

第三，香港大有可為必須嚴格落實「愛國者治港」原則。只有確保有管治才能的堅定的愛國者治港，香港才有可能大有可為。當前，落實「愛國者治港」原則，要確保即將到來的選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選舉順利進行，確保香港特別行政區政權掌握在愛國愛港人士手中，推動香港實現良政善治。一方面要堅決把反中亂港分子排除在特別行政區管治架構之外。在「一國兩制」下的香港特別行政區，人們無論持何種政治立場或觀點，都可以自由地生活、工作，都可以依法行使自己的權利。但是進入特別行政區管治架構的人都必須是愛國愛港者，絕不容許任何一個反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構，變成管治者。這是一條鐵的底線，同樣適用於澳門特別行政區。為此，香港特別行政區要堅決落實新選舉制度有關規定，發揮好選舉委員會的整體作用和資格審查委員會的把關作用，嚴格把好有關提名關和資格審查關，並做到全流程監督審查，堵住任何可能出現的漏洞。

另一方面要確保選出管治能力強的堅定愛國者。管治好香港絕非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹。一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者。堅決落實中央對特別行政區全面管治權、落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，真誠擁護「一國兩制」方針，旗幟鮮明地維護憲法和基本法確立的特別行政區憲制秩序，效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，敢於同損害國家主權、安全、發展利益和損害香港繁榮穩定的言行作鬥爭。二是善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者。具有戰略思維和宏闊眼光，注重調查研究和科學決策，勇擔當、敢碰硬、善作為，逢山能開路、遇水能架橋，消除影響香港社會政治生態好轉的各種痼疾，衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題，不斷提高特別行政區治理能力和水平。三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者。樹立市民至上的服務意識，想市民之所想、急市民之所急、解市民之所困，始終貼基層、接地氣。特別是要聚焦廣大市民關注的事，花大力氣採取務實有效的辦法加以解決，以施政業績取信於民。四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者。打破門戶之見，遇事多溝通、多交流、多諒解、多補台，在愛國愛港的旗幟下促成最廣泛的團結，在建設更美好的香港這一大目標下匯聚最強大的合力。五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。以對國家、對香港高度負責的精神，在其位謀其政，專心致志、勤奮工作、恪盡職守。對新選舉制度下產生的管治者，廣大市民期待很高，各方面都很關注，希望他們展現出新氣象新風貌，用自己的實際行動、用工作的實際成效來贏得廣大市民的口碑，不辜負中央的期望。

夏寶龍表示，習近平主席在慶祝中國共產黨成立100周年大會上堅定指出，中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！在此，我也正告美國等一些國家的政客和歐洲議會的一些政客：你們粗暴地踐踏國際法、干涉我國的內政，對我們做的毫無意義的所謂制裁，只能更加激起我們的憤怒和對你們的衊視，只能不斷敲響你們在香港的代理人——反中亂港分子的末日喪鐘，只能是搬起石頭重重地砸在你們自己的腳上。歷史的長河已經無數次證明，勝利一定屬於不屈不撓的中國人民！

夏寶龍最後表示，幸福都是奮鬥出來的。唯有奮鬥者，才能在歷史的年輪上刻印足跡。我們堅信，有偉大祖國作堅強後盾，有14億多中國人民全力支持，全體香港同胞團結一致、不懈奮鬥，香港「一國兩制」實踐一定能行穩致遠，香港的明天一定會更加美好！