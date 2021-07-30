唐英傑違國安法囚9年　鄧炳強歡迎定罪　研究判詞決定下一步行動

首宗《港區國安法》案件判刑，被告唐英傑因煽動分裂國家及恐怖活動罪被判監禁9年。保安局局長鄧炳強今（30日）表示，對定罪表示歡迎，而在判刑方面，局方需要詳細研究判詞才有下一步行動。他指，法庭判詞已指出「光復香港 時代革命」具港獨含義，相信奉公守法、無意危害國家安全的人不會喊這口號。

對於《蘋果日報》早前去信保安局申請解凍部份資產，以支付員工薪金，鄧炳強稱《蘋果日報》截至5月底資產仍有3億多元，質疑為何不用作支薪，批評《蘋果日報》不負責任，又呼籲《蘋果》員工舉報涉違反《港區國安法》的行為。



鄧炳強指出，法庭在唐英傑案中的判詞清楚列明，「光復香港 時代革命」具有港獨、將香港從國家分裂出去的含義，「相信一個奉公守法嘅人，唔想危害國家安全，唔想分裂香港，係唔會無端端講呢個口號，如果講咗就要承受法律責任。」

鄧斥《蘋果日報》逃避出糧責任 5月底仍有3億元資金

就《蘋果日報》申請解凍資產，鄧炳強稱，局方根據《國安法》凍結壹傳媒1,800萬元資產，而《蘋果日報》截止5月底仍有3億多元資金，「點解有3億幾（元）唔用嚟出糧畀同事，而是要取消千八萬（元）凍結令先至出糧？」，又指壹傳媒提早向黎智英償還1億5000萬元貸款，質疑為何不以這筆資金繼續營運《蘋果日報》或支薪給員工。

他批評《蘋果日報》逃避支薪責任，令員工「有汗出無糧出」，又呼籲《蘋果日報》員工，若工作期間發覺有人或機構違反法例，包括《港區國安法》，應盡市民責任報警或聯絡國安熱線。

市民商場噓國歌 鄧：有證據會拘捕

對於有人在商場觀看奧運頒獎禮期間噓國歌，鄧炳強指不論違反任何法例，警方會全力調查，有證據便會作出拘捕和檢控。