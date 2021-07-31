財會倡修撥款程序　陳健波：建制壓力大　無人夠膽不審議重要項目

立法會財務委員會建議修改《會議程序》，包括由財委會轄下的工務小組或人事編制小組委員會建議及財委會決定，小組委員會已通過的文件應否再次在財委會討論。財委會主席陳健波今日（31日）表示，過往「拉布」最嚴重時，有八成項目經工務小組審議後，需要在財委會再次討論，認為修改《會議程序》能取得平衡，確保只有重要的項目，才需要在財委會重新討論，提升審議效率。

他指民主派總辭後，建制派要表現自己，壓力更大，相信沒有人「夠膽」不在財委會審議重要項目。



建議項目經過半數委員同意才在財會討論

陳健波解釋，目前程序下，工務小組通過項目後，只要有一位委員要求在財委會再次審議，財委會便需要進一步討論有關項目，以致在「拉布」最嚴重時，有八成項目需要在財委會再次審議，認為應該要取得平衡，盡快通過沒有爭議性的項目。他稱，為提升效率，財委會建議當工務小組通過項目後，如有議員要求在財委會審議項目，將由委員表決決定，獲過半數支持才會在財委會審議。

對於有市民擔心議會淪為橡皮圖章，陳健波說，民主派議員數目減少，在公眾監察下，很多建制派的壓力更大，「大家要諗點表現……重要嘢唔會夠膽唔傾。」他指「拉布」問題嚴重時，建制派著重支持政府，現時議會主要是建制派，建制派針對項目本身，「官都被人鬧，不過鬧嘅方式唔會粗言穢語、人身攻擊」，官員不會再因政治原因得到議員支持。

立法會財委會早前通過「明日大嶼」項目前期研究撥款。（資料圖片）

陳健波批地區出身議員缺大局視野

陳健波指，目前行政立法機關的方向一致，但仍存在衝突，例如議員事前無法得知《施政報告》方向，建議改革機制加強溝通，讓傳媒和議員能在政府政策出台前，得悉相關方向，「成日喺度補鑊就唔好啦」。

至於對來屆立法會的期望，陳健波相信議會內仍會有民主派，希望議員能「是其是非其非」，勇於表達意見，「如果全部托政府大腳，對香港唔係好事。」

他不點名批評部分地區出身的立法會議員缺乏大局視野，「分唔到邊啲大、邊啲細」，籲議員放下個別行業利益，以大局為重。他又稱新任議員應明白他們是「新仔」，要學習如何真真正正為市民服務。