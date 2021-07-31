林鄭睇「鄧謝配」銅牌戰　讚毅力無比：我都有再次拿出球拍的衝動

全城關注東京奧運的賽事，「香港女飛魚」何詩蓓昨日（30日）再奪銀牌，引起全城哄動。
行政長官林鄭月娥今日（30日）在Facebook表示，當昨天全城為何詩蓓奪得銀牌歡呼時，她亦有留意到港隊羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪的銅牌戰，大讚二人打出令人拍案叫絕的水準，展現出無比的毅力和不斷突破的運動員精神。
憶昔日獲陳念慈「餵波陪打」
林鄭月娥指，為了不錯過鄧俊文和謝影雪的精彩球技，在乘車到嶺南大學訪問途中都一直在網上觀看。她提到，留意有傳媒報道形容「鄧謝配」是「雖敗猶榮」或「失落銅牌」，但她認為二人已戰勝自我，展現出無比的毅力和不斷突破的運動員精神，令全港巿民感到自豪。
林鄭又透露，在擔任政務司司長期間，都有定期打羽毛球，並得到前羽毛球香港代表陳念慈願意「餵波陪打」，「看到『鄧謝配』的球場英姿，亦有再次拿出球拍的衝動！」林鄭於2017年參選特首時，陳念慈是其競選辦副主任。
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