葉劉促取締教協：用福利「誘惑」教師反中亂港　梁振英連出帖狙擊

內地官媒新華社及《人民日報》日前發表評論文章，批評香港教育專業人員協會（教協）為「毒瘤」，其運作與教育背道而馳，必須剷除。教育局昨（7月31日）宣布，即時終止與教協的合作，不再視教協為教育專業團體，教協對教育局的決定表示失望及遺憾。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀發文，指同意取締教協，質疑教協帶有強烈政治立場，推動教師及學生參加反政府示威活動，借通識科教學散播污衊國家言論，又指教協利用福利優惠吸納和「誘惑」會員支持「反中亂港」。

全國政協副主席、前行政長官梁振英連發多個帖文，批評教協是「徹頭徹尾是政治組織」，煽動教學人員參與示威活動，他希望教協會員認清事實，明確表明不支持教協的政治立場與手段。



葉劉：教協「貪得無厭」 資源增但教師英語水平無進步

葉劉淑儀於Facebook發文，稱同意教育局終止與教協的合作關係，儘管教協已退出支聯會和民陣，但多年來一直支持主張「結束一黨專政」的組織，有明顯的政治立場，利用新高中學制及通識科污衊國家，推動學生參加反政府示威活動。

她又指，大量教師受教協提供的購物優惠吸引而加入，質疑教協借福利「誘惑」會員跟隨支持「反中亂港」。她認為，教協沒有教導及勸止老師參與社會事件，沒有好好發揮專業作用，因此認同當局做法。

葉劉更稱，其長時期在立法會觀察所得，「教協素來貪得無厭，不斷向政府索取資源」，例如2017至2018年，政府對教育的撥款大約780億元，但在2021至2022年，其撥款已增加百分之四十，至超過1100億元，「教協只懂得向政府索取資源，但是教師水平卻沒有提高，單是我們經常看到的語文基準試報告，教師們無論英語或普通話水平，多年來並沒有進步，令人非常失望。」

梁振英：教協「財雄勢大」

梁振英亦於Facebook發十多個帖文，引述教協聲明，附上多個教協以往參與遊行活動的照片，包括「形勢嚴峻 教協宣布罷課」、「罷課不罷教」等圖片。梁振英批評，教協是徹頭徹尾的政治組織」，持偏激政治立場，「比其他反對派的政治組織有過之而無不及」，又認為教協「財雄勢大」，會員於會內消費往往比市面商戶便宜，形容是「教協的誘惑」。

梁振英指，教協監事徐漢光是支聯會常任委員，批評他曾於公開活動要求廢除《港區國安法及釋放政治犯，以及點燭光唱民運歌。梁振英認為，教協是政治組織而非教師組織，希望會員清楚表示不支持教協的政治立場與手段。