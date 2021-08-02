新冠疫苗︱林鄭：公務員等4類人必須接種　否則自費兩周一檢

特首林鄭月娥今日（2日）下午在政府總部見記者，談及疫苗接種情況。其中，政府將要求4類人士包括公務員，必須接種疫苗，如無醫生證明而不打針，9月起須自費進行核酸檢測，每兩周一次。



聶德權：再容許工作時間檢測 對已打針同事不公平

林鄭指，4類人將會需要強制打針：其一是所有公務員及政府員工，現時公務員接種率約為70%，算是不錯，但現時政府決定必須接種，否則須兩周一檢，9月開始須自費檢測；其二是醫管局員工，現時他們的接種率約為67%，但始終他們是最前線的抗疫員工；其三為安老及殘疾人士院舍員工，現時他們的接種率約為64%；其四是所有中小學、幼兒園、特殊學校的員工，基於快將開學，將會要求所有僱員打針，否則須定期自費檢測，目前相關人員的接種率只約47%，大有提升空間。

公務員事務局局長聶德權表示，公務員接種數字一直有所提升，從疫苗假期申請情況而言，有七成人已打第一針。政府自5月31日起向前線員工實施疫苗取代定期檢測，其後擴展至所有前線員工，約11.5萬。但他指，為確保建立更堅固防疫屏障，政府員工有義務主動接種疫苗，確保不會對市民、同事構成健康風險。

因此聶德權指，所有政府員工包括非公務員合約員工，不論職位、工作性質、地點，只要未打第一針，就要每兩星期到社區檢測中心接受檢測，但由於用公帑資助他們檢測，不合乎資源使用原則；如仍讓「個人選擇」不接種疫苗的員工，工作時間內離開工作間去做檢測，對已接種疫苗的同事也不公平，因後者要分擔剩下來的工作。

因此自9月1日起，除非有醫生證明身體狀況不允許，否則如不接種疫苗，需要自費兩周一檢。對於有醫生證明的員工，各決策局可在不影響運作的前提下容讓他們前往檢測，費用可向政府報銷。