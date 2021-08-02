林鄭批教協政治凌駕教育專業　騎劫整個教育界：對其他教師不公道

內地官媒《新華社》及《人民日報》上周六（7月31日）同日發文炮轟教協，本港教育局隨即發稿表示終止與教協的工作關係。特首林鄭月娥今日（2日）在記者會回應首度回應，稱完全支持教育局的決定，否認當局做法是因為「一篇社論、一篇文章」。

林鄭月約指，競選特首期間、上任初期與教協關係不差，因當時視之為應諮詢的團體，並在上任後希望與之建立事務性交往，共同朝優質教育發展的目標出發，但她形在反修例風波上了「深刻一課」，批評教協將政治立場凌駕教育專業，令政治問題、反政府、反中央的情緒進入學校，形容是騎劫了整個教育界，對其他老師非常不公道。



林鄭：教協反修例期間工作「有目共睹」

林鄭在記者會尾聲主動綜合回應教協問題，她指本屆政府很重視教育，當年競選特首時曾拜訪過教協，又在上任後投放了額外50億元經常性開支作「教育新資源」，當時是希望與老師「同行」，但形容自己在反修例風波上了「深刻一課」，指當時不少學生都沒有守法意識，亦有教師在事件中被捕，政府要有決心「正本清源」。

林鄭月娥指，教協全名為「香港教育專業人員協會」，應着重於教育專業，自己當年競選期間拜訪教協，就是將教協視為應諮詢的團體，但稱近年情況有如教育局的新聞公布所指，「近年教協做咗咩工作，特別喺修例期間及之後，大家都有目共睹㗎喇。」她形容，教協當時比原本已存在的政治立場更變本加厲，將政治立場凌駕教育專業，形容教協令政治問題、反政府、反中央的情緒進入學校，不但影響學生，亦因為教協是全港最大教育界組織，騎劫整個教育界，令很多人對本港教育界有負面的看法，認為此舉對其他老師非常不公道。

她強調，教育局經疏理工作後，公布全面終止與教協終止工作關係，她完全支持此決定，「呢個亦都唔係因為一篇社論、一篇文章，大家都知道，要做呢啲工作亦都唔係一時一日」，強調在國安法之下，香港任何組織都不能觸碰國安底線，如有違規，有法必依，執法必嚴，違法必究。

稱上任初期調撥資源到教育界非為「討好教協」

林鄭在記者會又提到，2018年5月19日獲邀出席教協45周年會慶時，被外界形容為「破冰之旅」，她解釋當時上任不足一年，社會氣氛相對平穩，會上曾指自己出席是「應有之義」時，亦曾解釋因為大家很重視老師及教育發展，希望政府與教協日後有事務性交往，共同朝優質教育發展的目標出發，但形容教協現時已偏離了此目標。

林鄭之後引述去年出席教育論壇提及，上任後調撥資源到教育界一事曾被形容為「討好教協」，強調「完全沒有這回事」，而是她個人認為如果對教師好，對優質教育一定有好處。

拒評取締教協 日後直接向教育界徵詢意見

教育局即時中止與教協合作，政府日後如何諮詢教育界？林鄭會稱，政府近兩年所有與教育有關的事，例如防疫等方面，都有主動接觸教育界。她強調，除了教協，教育界亦有教師工會、辦學團體、中學校長會、家長教師會等，政府會直接與大量的教育團體徵詢意見。

對於教協會否被取締，她指「取締」需要有執法基礎，今日不作評論。她又強調，希望老師不要以為今次舉動，代表當局不重視老師在香港的重要性，或背棄了她對優質教育的投入及熱誠，她期望與教師共同努力，培育有國民身份認同、香港情懷、社會責任感、依法及守法的下一代。