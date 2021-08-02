林鄭批教協騎劫教育界　政府公布抗疫新措施　擬延接種中心至10月

特首林鄭月娥今日（2日）召開記者會，公布最新疫苗接種及抗疫新措施，食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、勞工及福利局局長羅致光及教育局局長楊潤雄等人出席。

記者會以「建立抗疫雙屏障」為標語，林鄭月娥指，本港已連續56天無出現本地感染個案，已達致本地「清零」目標。

林鄭公布，所有公務員、醫管局員工、安老及殘疾院舍員工、中、小、幼及特殊學校員工須接種疫苗，否則每兩星期須自費檢測一次。聶德權表示，公務員接種疫苗新措施將於9月1日起實施，政府正積極考慮延長社區疫苗接種中心的服務期限至10月底。

對於教育局日前中止與教協工作關係，林鄭稱完全支持局方做法，批評教協騎劫教育界，政治凌駕教育專業。



【18:30】政府提到，若公務員拒絕接種疫苗可能會面臨「紀律行動」，何為實際的「紀律行動」？聶德權回應指，政府未有強迫公務員接種疫苗，而且已一早預告於未接種疫苗的員工需自費檢測。他指，為了公眾及同事安全，公務員接種疫苗是義務，而且政府已經提供了充足便利措施予公務員，例如「針假」和免費健康講座。

他指，若公務員仍因非健康理由而拒絕接種疫苗，政府可因應實際情況和相應程度而決定相關紀律行動。羅致光則指，已經有國家立法強制部分群組接種疫苗，政府未來不會排除任何強制接種疫苗的措施。

【18:15】問到延長疫苗接種中心運作至10月的目的，陳肇始表示，留意到不少市民趕在8月前接種第一針，故在10月內有望達到全港接種率7成，故希望延遲多疫苗接種中心一個月的運作，會視乎情況再作調整。

至於疫苗接種中心關閉後，市民在私家診所接種的詳情，陳肇始稱與部分私家診所有溝通，但不是所有診所都有條件讓市民接種，具體情況會在稍後落實。

林鄭：支持教育局中止與教協合作

【18:00】林鄭月娥在記者會主動回應有關教育局取消與教協工作關係的提問，她強調本屆政府很重視教育工作，在競選時亦有拜訪過教協，上任後投放了額外50億教育新資源，當時是希望與老師同行，但形容在修例風波上了「深刻一課」，不少學生並無守法意識，亦有教師參與組織、甚至被捕，令當局有決心正本清源。

她指，教協全名為「教育專業人員協會」，故當年競選時視教協為應諮詢的團體，但近年情況、尤其是修例事件上，指教協近年工作「做咗乜都有目共睹」，批評教協政治立場凌駕專業，正因教協是全港最大教師團體而騎劫教育界，此舉對其他老師不公平。

林鄭月娥強調，完全支持教育局今次的決定，「不是因為一篇社論、一篇文章」而作出決定，強調在《國安法》之下，任何組織也不能觸碰底線。

她提到，2018年獲邀出席教協會慶時，被傳媒形容為「破冰之旅」，指當時是她上任不足一年，社氣氣氛相對平穩，當時曾指自己出席是「應有之義」時，因社會非常重視老師及教育發展，希望政府與教協日後有事務性交往，共同朝著優質教育發展的目標出發，但形容教協現時已偏離了此目標。

拒評會否取締教協

她再指，自己去年在其他教育論壇曾提及自己上任後，調撥資源到教育界一事，但否認有說法指措施是「討好教協」，強調完全沒有這回事，而是她個人認為如果對教師好，對優質教育一定有好處，去年亦已表明希望與教育界共同合作，讓教育回歸教育，當時提到「好景不常」就是指反修例事件期間。

林鄭又稱，當局近兩年所有與教育有關的事，如防疫等，都有主動接觸教育界，指除了教協，教育界另有教師工會、辦學團體、家長會等，政府會直接與大量的教育團體徵詢意見。對於教協會否被取締，她指若取締教協須法律基礎，今天不會就此作評論，強調取締要有堅實基礎，但希望老師不要以為今次舉動，誤以為代表當局不重視老師或優質教育，她期望與教師共同培育有國民身份認同的下一代。

陳肇始指目前沒有迫切性接種第三針

【17:40】被問到政府會否為市民提供第三針「加強針」疫苗，陳肇始表示，專家組將檢視更多來自本地或海外的數據，以及視乎世衞的建議後再作決定。她說，專家組初步認為，目前沒有迫切性接種第三針，但當專家取得更多數據後，將檢視有否需要為高危人士接種第三針，目前正研究相關細節，包括接種對象，以及與第二針相隔的時限等。

林鄭否認逼市民打針 其他「民主」國家亦強制打針

【17:32】有記者提到，政府曾於7月尾提到將提供自費第二階段抗體測試服務，至今仍未落實，是否與更改分類風險地區類別有關，日後會否將服務擴展至中風險地區，又問到政府如今要求多個類別的行業或員工接受檢測，是否有違當初稱不會強制市民打針的承諾。林鄭否認強逼市民打針，指如今只是要求特定群組自費檢測，已是「溫和」方法，並會因應疫情情況再作調整。

【17:20】問及教育局要求學校教職員打針安排，有否充足諮詢與各教師工會，包括已中止合作的教協。楊潤雄僅稱，過去一年已經與業界有充足諮詢，做法無變。

倘學校達七成接種率 可恢復全日面授課堂

【17:10】教育局局長楊潤雄表示，就2021-22學年上課安排，指當局一直呼籲教職員及學生接種疫苗，至7月13日，從學校得知47%教職員已接種疫苗，高於當時全港接種率，12歲或以上學生為40%。他宣布，當局決定所有幼稚園、中小學，特殊學校及補習等，繼續以半天為基礎開學。

楊潤雄指，由9月1日起，教職員、經常出入學校等員工，9月1日前必須已接種第一劑疫苗，或者已在兩周內接受檢測及得到陰性結果，並在之後自費參與定期測試。他表示，如果有學生已接種第二劑疫苗並過了14天，可安排半天的課程。他指，校方及當局均同意，如果學校有理想的接種率，可安排更多校內時間，例如果校內的級別達70%接種率，會讓他們回校正常午膳等。

羅致光指外傭可在數種情況來港 集中一至兩間酒店完成檢疫

羅致光表示，經調整外防輸入措施後，外傭在數種情況下可來港工作，包括已在本港完成接種疫苗後回鄉，及已完成接種但需要完成合約後回鄉放假的外傭，亦可在來港完成檢疫後開工作，強調本港亦會繼續與外傭來源地，包括菲律賓及印尼領事館聯絡，並透過當地政府確認外傭在當地完成接種紀錄的真確性，同時會集中外傭在一至兩間酒店完成檢疫，指在商討後會公布安排。

他又指，目前有約6成4安老院舍員工已接種疫苗，政府會收緊安老院舍定期檢測要求至7日一檢，在下月1日起，因非健康理由未有接種疫苗的員工，須自費定期檢測，又指政府會停止發放檢測津貼。

（李澤彤攝）

B類餐廳員工須每7日檢測一次

【17:08】陳肇始表示，本港目前並無條件放寬社交距離措施，將會延長於8月4日到期的社交距離措施兩星期，至8月18日，同時將會於8月內收緊B類餐廳員工的檢測要求，將要求員工由目前每14日接受檢測一次，改為每7日檢測一次。



陳肇始又公布，截至上月25日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共接獲4500宗接種異常事件報告，佔整體萬分之9；接種疫苗內14天離世的個案共27宗，佔總劑量百萬分之5，專家委員會已完成審視所有個案，無一宗個案與接種有關。陳指，截至上月23日，疫苗保障基金批出6宗申請，合共批出75萬元，個案涉及嚴重過敏、住院治療及面癱等情況，但不涉及長期永久身體損害。

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聶德權：積極考慮延長接種中心服務至10月底

【17:00】林鄭月娥表示，將要求所有公務員及政府員工、醫管局員工、安老院及殘殘疾人士院舍員工，以及所有中小學、幼兒及幼稚園員工接種疫苗，否則將需要自費定期進行病毒檢測。

公務員事務局局長聶德權指，疫苗接種計劃已展開超過5個月，截至8月1日，有326萬名市民已接種至少一針，佔合資格人口48%，但60歲或以上已接種第一針人士，只佔31%，呼籲長者盡快接種疫苗，又稱專家指出所有曾接種流感疫苗人士可安全接種新冠疫苗。

他說，向70歲以上長者派發即日籌的措施已實施4天，共派發6400張籌，形容運作順暢，會考慮推展至60歲或以上人士。聶德權表示，公務員接種疫苗情況一直有所提升，有7成人已接種第一劑疫苗，政府自5月31日起實施前線公務員以接種疫苗取代定期檢測，已有11萬5000名前線僱員參與打針取代定期檢測安排。他說，所有政府僱員有責任接種疫苗，因此由今日起相關安排將涵蓋所有政府僱員，包括非公務員合約的全職及兼職僱員，沒有接種疫苗者須每兩個星期檢測。

他續指，由政府長期資助因個人選擇不接種疫苗的政府僱員，進行病毒檢測並不合理，故由9月1日開始，除了有醫生證明健康狀況不適合打針的僱員，所有沒有接種疫苗的人士須在工作時間以外自費定期進行檢測，因健康問題不能接種的人士，將可在不影響政府部門運作的情況進行檢測，並會發還檢測款項。

他又指，政府推算直至9月底，香港疫苗接種率有望達7成，達至防疫屏障，政府正積極考慮延長社區疫苗接種中心的服務期限至10月底，讓市民在9月底前仍可接種第一針。

特首林鄭月娥見記者，談及疫苗接種情況、限聚令等措施。（李澤彤攝）

高風險地區抵港人士須隔離21天

【16:40】林鄭在記者會上先恭賀女子乒乓球代表隊進入女團四強，取得振奮成績，稱讚所有本港運動員在奧運表現優秀，令她感受感動。



林鄭其後表示，變種病毒株Delta疫情較為嚴重，本港至7月底已有108宗確認為Delta病毒株。她指，防控疫情須做到「外防輸入」，更有系統管控海外來港人士，決定將以往「ABC」等劃分風險地區，重新分類為高、中、低風險地區，指屬低風險地區為數很少。

她表示，所有來港人士在登機前72小時的檢測陰性結果，高風險地區只有已接種疫苗的香港居民可來港；中風險地區只有香港居民及已接種疫苗的非香港居民可來港。

她提到，全部人士都要檢疫，高風險地區抵港人士須隔離21天，中風險抵港人士須隔離14天；如已接種疫苗、有抗體者可7天在酒店檢測、7天居家檢測，低風險地區只需7天檢測，所有未接種疫苗者則按地區隔離多7天。林鄭又指，所有為抵港人士服務者必須已接種疫苗，包括機場人員、接載來港人士到酒店的司機、檢疫酒店人員等。

至於防疫屏障的第二部分是「提升疫苗接種率」。林鄭指，若不接種疫苗者要自費每兩周參加檢測的人士將延伸，包括達7成疫苗接種率的公務員、接種率達64%的安老及殘疾人士院舍員工，及目前接種率只有中、小學、幼兒園及特殊學校員工。